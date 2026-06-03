Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

El Mundial no pega entre los locales: Casi el 70 % de los estadounidenses no tiene interés en la fiesta del fútbol

A pesar de la llegada de estrellas mundiales a la MLS, el interés del público estadounidense por el fútbol sigue siendo minoritario. La comunidad hispana e inmigrante en ese país representa el sector más entusiasta de cara a la Copa del Mundo que comienza en ocho días.

  • El MetLife Stadium, denominado para el torneo como Estadio New York New Jersey, será sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y albergará la gran final el 19 de julio de 2026. FOTO AFP
    El MetLife Stadium, denominado para el torneo como Estadio New York New Jersey, será sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y albergará la gran final el 19 de julio de 2026. FOTO AFP
Agencia AFP
Redacción El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

El Mundial de fútbol que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá interesa a menos del 30% de los adultos estadounidenses, según una encuesta publicada el martes, nueve días antes del inicio del torneo.

Más de dos tercios (66%) de las 3.507 personas consultadas en marzo por el centro de investigaciones Pew declararon que no seguirán o casi no seguirán la Copa del Mundo, que comienza el 11 de junio.

Solo el 28% afirma que seguirá el desarrollo de la máxima competición del balompié, que en realidad solo interesa al 14% de los encuestados.

La cifra es una prueba de que el “soccer”, a pesar de ser el deporte más popular entre los jóvenes, aún tiene mucho camino por recorrer en Estados Unidos.

Lea: Mundial 2026: Un total de 289 futbolistas no portarán la camiseta del país donde nacieron, ¿qué selección tiene 25 nacionalizados?

El campeonato profesional (MLS), creado un año antes del Mundial de 1994 disputado en Estados Unidos, languideció durante mucho tiempo antes de experimentar un auge hace una década gracias a la llegada de jugadores célebres como David Beckham, Zlatan Ibrahimovic y Lionel Messi.

La MLS atrajo a 11,2 millones de espectadores en 2025, pero los aficionados se muestran más interesados por los prestigiosos clubes europeos o, en el caso de las comunidades inmigrantes, por los de sus países de origen.

La encuesta muestra, además, que el 54% de los inmigrantes declara querer seguir el Mundial, el primero con 48 equipos, frente a solo el 23% de las personas nacidas en Estados Unidos.

Y dentro de la comunidad inmigrante, son los asiáticos (44%) y los hispanos (42%) quienes se declaran interesados por el evento.

El peso de los latinoamericanos presentes en el país (alrededor del 20% de la población) se refleja en los pronósticos sobre el futuro vencedor el 19 de julio: España recoge la mayoría de los votos (9%), seguida de Argentina, vigente campeona, y de Brasil (8%).

Francia, subcampeona del mundo, ocupa el cuarto lugar por delante de Estados Unidos (7% cada uno), Alemania y México.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Pew subraya que las respuestas pueden haber cambiado desde la realización de la encuesta.

La firma remitió a la vez a un estudio de 2023 que mostraba que, para más de la mitad de los adultos (53%), el football americano era el deporte rey en Estados Unidos, frente a solo un 3% que se decantaba por el “soccer”.

Siga leyendo: Video | Del minuto 90 en San Siro a la parábola de Maracaná: los mejores goles de Colombia en su historia en los mundiales

Temas recomendados

Deportes
Fútbol
Mundiales de fútbol
Mundial México, Estados Unidos y Canadá
Mundial 2026
Estados Unidos
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos