En vivo | Colombia (0) - Portugal (0), se juega en el estadio de Miami el duelo de cierre de la tercera fecha del Grupo K

La Selección Colombia ya está en el estadio de Miami, para el duelo de cierre del Grupo K, ante Portugal. Los jugadores salieron al campo para realizar el tradicional reconocimiento, mientras que se espera que los arqueros salgan en contados momentos para realizar el calentamiento.

Los jugadores fueron saludos por referentes como Radamel Falcao, quien lo saludó uno a uno, junto a Juan Pablo Sorín y el técnico Juan Carlos Osorio, quienes trabajan para cadenas deportivas y estaban en el campo haciendo previas.

La nómina de Colombia fue confirmada con novedades, y aunque se había especulado por la posible presencia de David Ospina desde el arranque, no será así, y en el arco se mantiene Camilo Vargas.

Las novedades estarán en la defensa, con la presencia de Santiago Arias y Déiver Machado en las laterales junto a Dávinson Sánchez y Jhon Lucumí; en el medio campo estarán Gustavo Puerta, Jefferson Lerma, Jhon Arias, James Rodríguez; Luis Díaz y Jhon Córdoba.

El técnico Lorenzo prefirió cuidar a Johan Mojica quien tiene amarilla y a Daniel Muñoz que ha sido clave en las dos victorias ante Uzbekistán y República del Congo.

Los otros dos jugadores que tienen amarilla, y deben cuidarse de no recibir otra este sábado son Jhon Lucumi y Jefferson Lerma.

Portugal va con Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes; Pedro Neto, João Félix y Cristiano Ronaldo.