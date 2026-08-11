¿Qué es el senior living? Medellín suma nuevos proyectos para adultos mayores

La forma de vivir la vejez está cambiando y Medellín empieza a convertirse en un escenario importante para una tendencia que busca responder a ese nuevo perfil de población: el senior living. La ciudad cuenta con más de 492.000 adultos mayores, según cifras del Concejo de Medellín, y el crecimiento de este grupo poblacional está impulsando alternativas residenciales diferentes a los tradicionales hogares geriátricos.
En ese contexto, Casa Nua anunció una inversión cercana a $60.000 millones para la apertura de su segunda sede en Medellín, un proyecto que se convertirá, según la compañía, en el desarrollo de senior living más grande de la ciudad. El complejo estará ubicado sobre la Avenida Las Palmas y hace parte de la expansión de la empresa, que abrirá así su cuarta sede de este modelo en Colombia.