Destruyen dos entables mineros en el Bajo Cauca que dejaba ganancias por $700 millones cada mes a ilegales

Dos entables mineros que operaban al margen de las normas legales y que se dedicaban a la extracción de metales preciosos en el Bajo Cauca antioqueño fueron intervenidos por las autoridades.

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La operación fue realizada por tropas del Batallón de Infantería Liviana N.º 31 Rifles y la Brigada contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros del Ejército, con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación.

Además, de acuerdo con fuentes castrenses, los mencionados yacimientos no contaban con los títulos respectivos que acreditaran el aval oficial para operar.

El operativo fue desarrollado en el corregimiento Puerto Bélgica, localizado en jurisdicción del municipio de Cáceres.

En el lugar las autoridades hallaron y destruyeron de manera controlada dos excavadoras, un motor industrial y 100 galones de ACPM, los cuales fueron avaluados en más de 700 millones de pesos, según indicaron fuentes relacionadas con la Brigada 11 del Ejército.

El cálculo oficial indica que las unidades mineras cuyo funcionamiento fue neutralizado producían 2.500 gramos de oro al mes, cuyo valor estaba tasado en más de mil millones de pesos.