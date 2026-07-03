¡Los faraones siguen! Egipto venció a Australia en los penales y se clasificó a octavos de final; vea aquí los goles

En un pulso entre dos selecciones que nunca habían ganado un partido de eliminación directa en un Mundial, Egipto terminó con esa maldición histórica al vencer en penales 4-2 a Australia, tras empate 1-1, en dieciseisavos de Norteamérica 2026.
Mohamed Salah y sus compañeros esperan ahora rival para octavos, que será la campeona mundial Argentina con su estrella Lionel Messi o la sorprendente Cabo Verde, que se miden este mismo viernes en Miami.
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