¡Los faraones siguen! Egipto venció a Australia en los penales y se clasificó a octavos de final; vea aquí los goles

En un pulso entre dos selecciones que nunca habían ganado un partido de eliminación directa en un Mundial, Egipto terminó con esa maldición histórica al vencer en penales 4-2 a Australia, tras empate 1-1, en dieciseisavos de Norteamérica 2026. Mohamed Salah y sus compañeros esperan ahora rival para octavos, que será la campeona mundial Argentina con su estrella Lionel Messi o la sorprendente Cabo Verde, que se miden este mismo viernes en Miami. Entérese: El algoritmo de la ilusión: la inteligencia artificial predijo el resultado de Colombia vs. Ghana, ¿quién pasará a octavos?

¿Cómo fue el partido entre Egipto y Australia?

Si bien la Selección de Egipto era favorita en los papeles, Australia se plantó en el terreno de juego con una intención de manejo de pelota y posesiones largas para poder encontrar al espacio a su delantero Nestory Irankunda y al extremo Cristian Volpato; este último avisó a los 5 minutos de juego con un balón al larguero. Egipto, por su parte, apuntó a la agresividad sin balón y el uso del juego directo; así consiguió una falta de la cual vino el gol del 1-0 parcial al minuto 12 con el cabezazo de Emam Ashour. El primer tiempo sería a favor de los faraones sin necesidad de un desgaste claro de Mohamed Salah.

Para la segunda parte, Australia creció actitudinalmente, comandada desde el fondo por Harry Souttar, quien se lanzó al ataque por tramos y, en un tiro libre, condicionó para que Mohamed Hany terminara cabeceando contra su propio arco y marcando autogol, lo que trajo el 1-1 a los 55 minutos.

Después del minuto 90, en los minutos de prórroga, todo parecía que Egipto se llevaría el partido, hasta que al minuto 93 una mano salvadora del guardameta oceánico, Patrick Beach, ahogó el grito de gol de los egipcios. Puede leer: Así le ha ido a Colombia contra equipos africanos en mundiales, ¿mantendrá la racha sobre Ghana? El tiempo extra fue plano, con una mejoría desde lo físico por parte de los egipcios, pero nada más. El momento clave fue el ingreso del portero Matthew Ryan en Australia por una de las figuras del compromiso, Patrick Beach, esto buscando una mayor probabilidad de triunfo en los penales. Lastimosamente para el técnico Popovich, la jugada no le salió. En los tiros desde los 11 pasos se impuso Egipto por 4-2, fallaron Harry Souttar y Lucas Herrington, mientras que Mohamed Salah marcó el tercer penal egipcio con gran categoría a lo “Panenka”.

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