Ya pasó una semana desde el terremoto en Colombia: van 325 réplicas, 294 fallecidos, 3.935 heridos y 320 desaparecidos

Una semana. Ese es el tiempo que ha pasado desde que el terremoto de 7.4 con epicentro en Chocó —a menos de 100km de profundidad— sacudió a 455 municipios de 15 departamentos. Decenas de ellos quedaron parcialmente en ruinas, sin embargo, lo que aún ocupa la mayor preocupación en la ciudadanía son las víctimas; con corte al 18 de agosto, van 294 fallecidos, 3.935 heridos y 320 desaparecidos. En total, 115.000 personas se vieron afectadas de alguna manera por los daños que dejó el fenómeno natural. Además, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), van 325 réplicas desde aquel gran primer sismo; una cifra que seguirá aumentando durante varios meses.

De acuerdo con el SGC, estos movimientos posteriores se producen porque “la zona de ruptura del sismo principal se reajusta y recupera su equilibrio” y su frecuencia e intensidad tienden a disminuir con el paso del tiempo, un comportamiento asociado a la denominada ley de Omori. Le puede interesar: Plan Milagro arranca con pérdidas por $30 billones y miles de viviendas por reconstruir El organismo explica que pueden presentarse nuevas réplicas durante minutos, horas, días, meses e incluso años después del evento principal, dependiendo de las condiciones del entorno, las características geológicas de la zona y la magnitud del terremoto inicial. Del total, 141 tuvieron magnitud menor a 2, 157 se ubicaron entre 2 y 2,9, 21 estuvieron entre 3 y 3,9 y 2 alcanzaron magnitud 4 o superior. La réplica de mayor magnitud fue de 4,8, registrada el 10 de agosto a las 8:18 a. m., también en San José del Palmar. La mayor concentración de estos eventos se presentó en Chocó, particularmente en San José del Palmar, con 111 registros; El Litoral de San Juan, Santa Genoveva de Docordó, con 67; y Sipí, con 61. En cuanto a los daños materiales, el Ministerio de Educación reportó que más de 260 escuelas quedaron destruidas, afectando la continuidad educativa de más de 75.297 niños y niñas. Ante tal cifra, Unicef Colombia se pronunció. “El terremoto se suma a problemas históricos de pobreza, desigualdad y violencia en dos zonas del Pacífico colombiano: Chocó y Buenaventura, un departamento y una ciudad habitados en su mayoría por comunidades afro e indígenas, donde las vulnerabilidades son mayores y la capacidad de respuesta local más limitada”, denunció la ONG. En general, según el reporte del Estado colombiano, la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto tendría un costo cercano a $30 billones.

¿Cuánto costará reconstruir Colombia luego del terremoto del 10 de agosto?

El dato del costo de reconstrucción fue revelado por el presidente Abelardo De La Espriella durante una alocución televisada este lunes festivo, en la que entregó un balance de la emergencia y anunció el inicio de un Plan Milagro de reconstrucción para las ciudades más afectadas. Lea también: Polémica por entrega de balones de Abelardo en Chocó y paseo del ministro de Vivienda En su diagnóstico, el mandatario explicó que de los $30 billones estimados de manera preliminar, aproximadamente $24,5 billones corresponderían a afectaciones en edificaciones, mientras que otros $5,5 billones estarían relacionados con daños en infraestructura.

El presidente explicó que el cálculo deberá actualizarse conforme los equipos desplegados en las regiones terminen de verificar los daños en viviendas, infraestructura y demás instalaciones afectadas. “Es una cifra preliminar que se irá ajustando en la medida en que tengamos más información”, señaló el mandatario. Sobre el plan de reconstrucción, De la Espriella señaló haberle encomendado al ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, la formulación de un Plan Milagro con ese objetivo.

La instrucción, explicó, es que ese plan una al Gobierno Nacional con los constructores, el sector financiero, las aseguradoras y los gobernadores y alcaldes de todo el territorio, para trabajar al unísono por esa reconstrucción. “Invito a todos los empresarios de la construcción a trabajar unidos por Colombia, codo a codo con el Estado, con el gobierno, donando sus utilidades en los proyectos de vivienda de las zonas afectadas. Invito al sector financiero a bajar sus tasas de interés para que las familias puedan reconstruir o adquirir un techo digno”, expresó. A renglón seguido, el primer mandatario también hizo un llamado a los todos los alcaldes y gobernadores a trabajar unidos, sin que las políticas o las ideologías interfieran. “Invito también a cada gobernador y a cada alcalde a sumarse sin reservas. Aquí no hay colores políticos. Aquí no hay ideología. Hay una sola bandera y es la bandera de Colombia. Este no es un esfuerzo del gobierno solamente, es el esfuerzo de toda la patria unida. Todos debemos poner porque la patria la reconstruimos entre todos”, agregó. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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