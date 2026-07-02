En medio de la polémica, Luka Modric se va del Mundial tras un gol anulado en el minuto 102 en la victoria de Portugal 2-1

Dos acciones polémicas se quedarán en la retina de los aficionados del fútbol, en el duelo que Portugal ganó 2-1 a Croacia, para avanzar a los octavos de final del Mundial de Norteamérica. La primera acción polémica se dio en el minuto 60, en la que se anuló el gol a Cristiano Ronaldo, por presunto fuera de lugar; en la transmisión de televisión se observó que la sanción se dio por el hombro izquierdo del delantero. La otra acción polémica se dio en el epílogo del juego, cuando el reloj marcaba el minuto 12 de reposición, un gol de Croacia, que fue anulado por presunto fuera de lugar.

Aunque Luka Modric reclamó y su expresión lo decía todo, el central y el VAR del compromiso determinaron anular, a pesar de la habilitación de cabeza que dio Renato Viera. Decepción para los hinchas de Croacia que empezaron a enviar botellas de gaseosa al campo, como forma de protesta. Al final, el marcador se mantuvo 2-1 a favor de Portugal, que remontó el marcador con tantos de Cristiano Ronaldo, a los 67 minutos, de tiro penal, y de Gonzalo Ramos de cabeza a los 90+4, mientras que Ivan Perisic había anotado para Croacia a los 53 minutos.