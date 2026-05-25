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Empresario atacado por sicarios en Barranquilla había denunciado amenazas de muerte, ¿quién es?

En el atentado resultó una persona muerta y hubo cinco heridos, según el balance preliminar de las autoridades.

  • Los militares reaccionaron apenas escucharon el ataque de los sicarios, en plena vía de Barranquilla. IMAGEN TOMADA DE VIDEO.
    Los militares reaccionaron apenas escucharon el ataque de los sicarios, en plena vía de Barranquilla. IMAGEN TOMADA DE VIDEO.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 1 hora
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Una persona muerta y cinco heridas dejó una balacera en plena vía pública de Barranquilla, cuando unos sicarios se enfrentaron a los escoltas de un empresario del sector de seguridad privada y a los militares que acompañaban un procedimiento de embargo.

De acuerdo con la información preliminar de las autoridades, el blanco del ataque fue Raúl Montes, directivo de la empresa de seguridad Atenas, y quien en el pasado había denunciado amenazas en su contra, emitidas presuntamente desde el entorno de su antigua social, la famosa empresaria del chance y financista de paramilitares, Enilce López (“la Gata”).

NOTICIA EN DESARROLLO...

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