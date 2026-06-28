“Hay que darle la derecha a la tecnología”: Dávinson Sánchez contó cuánto calza tras gol anulado con Portugal

Una vez más, los futboleros colombianos se quedaron con la sensación de algo que pudo ser, pero no fue. El gol que anotó Dávinson Sánchez al minuto 90+1 ilusionó a los aficionados con un triunfo histórico ante Portugal, uno de los equipos que, en el papel, era candidato a ganar la Copa del Mundo.
Además, generó la ilusión de que, por segunda vez en la historia, Colombia terminara primero de su grupo ganando los tres partidos de la primera fase de una Copa del Mundo, como ocurrió en Brasil 2014. Sin embargo, el grito desaforado de los hinchas se transformó en un silencio incómodo.