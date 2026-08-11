Convocan a personal de salud para apoyar labores humanitarias tras el terremoto: así puede inscribirse

Mientras continúan las labores de atención y recuperación tras el terremoto que sacudió a Colombia, el sistema de salud enfrenta el reto de mantener y ampliar la capacidad de respuesta en los territorios afectados. Ante ese escenario, organizaciones del sector convocaron a personal sanitario que pueda sumarse de manera voluntaria a las labores humanitarias y asistenciales.
El llamado fue realizado este martes 11 de agosto por la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC) y la Asociación Nacional de Profesionales de la Salud (Assosalud), que buscan reforzar los equipos que permanecen en las zonas afectadas y apoyar al personal que ya se encuentra atendiendo la emergencia.
Entérese: Sube a 188 la cifra de muertos por el terremoto en Colombia: hay más de 1.600 heridos y al menos 99 réplicas