Se salvaron de milagro: muro cayó desde 15 metros sobre dos apartamentos durante el terremoto en Medellín

Fuentes del Dagrd (Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Medellín) informaron que el hecho no dejó personas lesionadas, pues los ocupantes de las dos residencias pudieron reaccionar a tiempo.

Hasta ahora sigue vigente la orden de evacuación de dos apartamentos en el occidente de la capital antioqueña que sufrieron daños tras el terremoto de este lunes cuando un muro de una edificación vecina se les vino encima.

El material que cayó afectó varios sitios de los apartamentos, como la cocina y la sala de uno de ellos. FOTO: DAGRD

El material que cayó afectó varios sitios de los apartamentos, como la cocina y la sala de uno de ellos. FOTO: DAGRD

La emergencia fue atendida por personal de los cuerpos de socorro de la ciudad en la mañana del 10 de agosto tras una llamada a la línea de emergencias 123 que alertaba acerca de una situación que se presentaba en la calle 33A con calle 70, de la comuna 11 (Laureles).

Al llegar al sitio, en el barrio Florida Nueva, observaron que un pedazo de pared colindante se desprendió cayendo encima de los apartamentos. Sin embargo, no se trataba de un muro estructural, por lo que en edificación donde se originó todo no fue objeto de ninguna decisión.

En cambio, los daños en los sitios donde se vio reflejado el colapso sí habían sufrido daños más serios que todavía son materia de examen por parte de personal especializado del Dagrd.

“Los dos apartamentos tienen orden de evacuación temporal hasta que se solucione el ‘parte’ del muro colindante que les generó la afectación”, le dijo una fuente del Dagrd a este diario. La intención es descartar posibilidades de daño estructural.

Mientras tanto, profesionales del equipo social de la Alcaldía están acompañando a las víctimas de esta emergencia.

El canal de televisión local Telemedellín informó que en este suceso fueron cuatro las personas que se salvaron de padecer lesiones.

Además, informó que uno de los apartamentos era una vivienda de corta estancia que estaba alquilada a un grupo de visitantes de la ciudad que llegaron por razones de trabajo y justo en el momento en que sucedió el impacto, durante el sismo, se aprestaban para salir a cumplir con su labor.

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Ellos consideran que se salvaron de milagro, pues el muro vecino que colapsó cayó de una altura de quince metros.

Los destrozos que dejó el impacto se aprecian en la cocina y el comedor de esta vivienda localizada en un segundo piso en la dirección antes señalada. Pero también en la loza y la cocineta del apartamento localizado en el primer piso de la misma edificación.

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