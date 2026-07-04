Tráfico ilegal de fauna silvestre: el negocio que mueve US$10.000 millones al año y así afecta a Colombia

ohn Jairo tuvo un perezoso de tres dedos, lo compró en carretera, entre La Apartada y Ayapel, en el departamento de Córdoba. Dice que le valió entre 20.000 y 30.000 pesos, pero no recuerda bien porque eso fue hace más de 20 años. Lo que no se le olvida es que al ejemplar, un cachorro de apenas un par de meses, le faltaba una uña y todavía sangraba cuando se lo entregaron. Lo tuvo en su casa unos cuatro o cinco años, era la mascota de la familia, le pusieron Natasha pensando que era una hembra, aunque resultó ser un macho. Lea: Así es el álbum mundialista hecho en Medellín en el que las calcomanías son de animales De eso se enteró mucho después, cuando decidió entregarlo a una organización experta en el manejo de esta especie para intentar rehabilitarlo y que volviera a su hábitat natural. –Ese animal veía un árbol y se quería morir, era desesperado por subirse, un día se montó, y le tuvimos que pagar a un muchacho para que lo bajara. Ahí dijimos: “No más”, y empezamos a buscar a quien se lo podíamos entregar y encontramos a una señora en Caldas –me dice John Jairo mientras maneja. La tenencia de animales silvestres como si fueran de compañía, también llamada mascotismo, ha sido tan común en el país que él, taxista que por azar me recoge al salir del Parque de la Conservación, me cuenta la historia de su perezoso. Que sea tan común es lo que lo hace tan grave, pues el mascotismo es el músculo que más hace mover el circuito del tráfico ilegal de especies en Colombia. Hay casos todo el tiempo. Hace un par de días la Policía Nacional incautó un ejemplar de mono aullador rojo en el municipio de Guarne, en el Oriente antioqueño. Un hombre lo llevaba sobre sus hombros. La Policía intervino, capturó al hombre y lo dejó a disposición de las autoridades judiciales. El mono fue trasladado al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV) y quedó bajo custodia de Cornare. “El ejemplar habría permanecido en cautiverio por más de un año, situación que compromete seriamente sus posibilidades de rehabilitación y eventual regreso a su hábitat natural. Por ahora, continuará bajo observación y seguimiento permanente”, dijo Camilo Muñoz Collazos, coordinador del CAV.

Cuando los animales son incautados o recuperados por las autoridades ambientales entran en un proceso de valoración multidisciplinar, un equipo de biólogos, zootecnistas, veterinarios los revisa y hace seguimiento, para determinar si son o no aptos para volver a su hábitat natural. La mayoría no lo son, entonces entran en un proceso de reubicación. Las autoridades ambientales de todo el país elaboran listados con los animales que tienen bajo su custodia y las envían a los zoológicos y reservas del país. Cada uno de estos lugares evalúa que capacidad tiene para recibirlos y darles un hogar definitivo. Aquellos que no alcanzan un lugar en ninguno de estos centros es sacrificado. –La gente suele tener una imagen alterada del proceso, y creen que cuando entregan a los animales, estos van directo a la libertad, pero no, el animal apenas va a entrar a un proceso en el que puede o no salir victorioso y volver al medio ambiente, y la verdad son menos los que logran regresar porque las secuelas del cautiverio son muy severas tanto a nivel físico como comportamental, entonces no logran tener las capacidades necesarias para volver y terminan en lugares como este, donde les ofrecemos una segunda oportunidad de vida y aprovechamos su estadía para educar y sensibilizar a las personas –dice Carlos Madrid, líder de conservación y bienestar animal del Parque de la Conservación, el antiguo Zoológico Santa Fe. Precisamente el cambio de vocación que transformó el Zoológico en Parque de la Conservación ha tenido como propósito convertir el Santa Fé, ya no en lugar de exhibición, sino de refugio para los animales silvestres rescatados del tráfico ilegal de fauna, y de concientización y educación para la comunidad en el tema de la protección de la biodiversidad. Actualmente, el Parque tiene alrededor de 580 animales, de unas 120 especies más o menos. Sólo en lo que va de este año han recibido entre 80 y 90 animales que estaban bajo custodia de las autoridades ambientales.

Uno de los últimos en llegar fue un puma cachorro rescatado por la Policía en Yolombó, Antioquia, cuando tenía más o menos un mes. Lo tenían como si fuera una gato. La Policía lo incautó, lo entregó a las autoridades ambientales, y luego del respectivo proceso de valoración, pasó al cuidado del Parque de la Conservación. Ahí vivirá toda su vida. El tráfico ilegal es una condena, los animales son víctimas. Nadie sabe bien la historia del puma, pero es probable que le hubiera pasado algo parecido a lo que le pasó al oso de anteojos macho del parque, que llegó tras ser rescatado por Corantioquia en el municipio de Remedios cuando apenas tenía tres meses. “Allí lo tenían como mascota junto con un perro, con una dieta deficiente a base de concentrado y otros alimentos que no aportaban a su nutrición. Al llegar a nuestro Parque se le brindaron los mejores cuidados clínicos, biológicos y nutricionales. Pese a los esfuerzos por lograr una rehabilitación, el proceso no fue exitoso. El oso presentaba comportamientos modificados que impidieron su liberación”, se lee en una de las paredes del recinto donde está el animal. –En el caso de grandes felinos u osos, hay una problemática particular, y es que los padres dejan a las crías solas para ir a buscar alimento y la gente las coge y se las lleva, ya sea por desconocimiento o por gusto. Las autoridades educan e insisten mucho en eso, un animal solo en el bosque no está abandonado, ese es su hogar –dice Carlos.

Las cifras del tráfico ilegal de fauna en el Valle de Aburrá

La estadística es demoledora: nueve de cada 10 animales capturados en la naturaleza mueren durante el traslado. El panorama, para los que logran sobrevivir tampoco es alentador. Desde 2024, el Área Metropolitana ha tenido más de 34.500 animales en su Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre, CAVR. De esos, más de 5.500 han llegado por tráfico ilegal. Es decir, el 85% de los animales provienen de atención a emergencias, el 15% del tráfico ilegal. Esta última cifra se divide así: el 12% de los animales llegan por entregas voluntarias y el 3% por incautaciones. Hay unas especies más traficadas que otras. Según los datos del Área Metropoliatana, de esas más de 5.500 especies que han llegado por tráfico ilegal, más de 2.000 son tortugas –morrocoy, icotea y tortuga caja son las más comunes–. Les siguen los psitácidos –loras, guacamayas, cotorras y pericos– con más de 1.300, además de más de 100 primates, más de 90 boas, y otras aves, felinos y reptiles como iguanas y babillas.