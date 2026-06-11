Estas son las horas que le tomará verse todos los partidos del Mundial, ¿cómo mantener productividad en las empresas?

La Copa Mundial de la Fifa es uno de los eventos deportivos más codiciados del planeta. Es el torneo más importante del fútbol y uno de los certámenes más vistos, el cual genera cuantiosas cifras para la economía por el turismo y el comercio, entre muchas otras actividades. La atención que genera hace que muchas personas desatiendan sus quehaceres diarios, lo que genera impactos en materia de productividad.
El certamen durará 39 días en donde hay 104 partidos, de los cuales 72 son de la fase de grupos y 32 de las fases finales. La fase de grupos se jugará entre el 11 de junio y el 27 de junio, y por día habrá entre tres y cuatro partidos.