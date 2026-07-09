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¿Cómo será el show del entretiempo en la final del Mundial 2026? 11 minutos para 8 artistas y apariciones especiales

La clausura de la Copa del Mundo tendrá la novedad de tener un show en el descanso entre el primer y segundo tiempo. Este será el 19 de julio en el estadio Metlife de Nueva Jersey.

  • Shakira, Madonna, BTS y Justin Bieber serán algunos de los artistas del show del entretiempo de la final del Mundial 2026. Fotos: Getty Images y Colprensa
    Shakira, Madonna, BTS y Justin Bieber serán algunos de los artistas del show del entretiempo de la final del Mundial 2026. Fotos: Getty Images y Colprensa
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
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Mientras el Mundial entra en su etapa decisiva en lo deportivo, la Fifa confirmó a los artistas que deleitarán a los espectadores en el show del entretiempo en la final que se jugará en el New Jersey New York Stadium.

En total serán 8 cantantes los que harán parte del cartel. Entre ellos, está la colombiana Shakira junto al nigeriano Burna Boy, quienes durante el certamen han sonado en los diferentes estadios con la canción oficial del Mundial 2026.

Junto a la barranquillera estará la estadounidense Madonna, el canadiense Justin Bieber, el grupo británico Coldplay, los máximos exponentes del K-pop BTS, el director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel y el grupo musical de estudiantes de Nueva York Coro PS22.

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A estos cantantes se les unirán algunos personajes de Plaza Sésamo y Los Muppets, esto según confirmó la Fifa y la productora Global Citizen para fines educativos, pues se espera que el evento recoja fondos para el acceso a una educación de calidad y brindar oportunidades en el fútbol a todos los niños.

Con estas apariciones confirmadas, el tiempo por artista en escena sería de aproximadamente un minuto, esto también sin contar las transiciones entre posibles escenarios y generando dudas sobre cómo será el montaje y los éxitos que podrán interpretar.

¿Cuánto dura un show de entretiempo en Estados Unidos?

El show del entretiempo que se visualizará en la final del Mundial 2026 es un formato que ha sido atractivo en la National Football League (NFL) de Estados Unidos, en el Super Bowl.

Estos espectáculos cada año atraen la atención de los estadounidenses y de una importante audiencia a nivel mundial por presentar al artista del momento o cantantes que se han ganado el respeto en el mundo de la farándula.

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Aunque para el show que se verá en el Metlife se destinarán 11 minutos, normalmente estos performances suelen durar entre 13 a 14 minutos, sin embargo, la principal diferencia radica en que salvo en el 2020 y en el 2022, un solo artista es el encargado del show principal.

En el 2020, las encargadas del espectáculo fueron Jennifer López y Shakira. La presentación de ambas, que además contó con J Balvin y Bad Bunny como invitados, duró 14 minutos exactos. Dos años después, el hip hop se llevó la atención del show con las presentaciones de Dr. Dre, Eminem, Snoop Dog, Kendrick Lamar y Mary J.Blige. Esos cinco artistas estuvieron en escena durante 14:41 minutos.

La ceremonia de clausura en el entretiempo de la final inclusive duraría menos que las tres celebraciones inaugurales que hubo en este Mundial, algo que también fue novedad en relación con los certámenes anteriores. En México, el show duró alrededor de 16 minutos y 30 segundos mientras que en Toronto y Los Ángeles cada espectáculo demoró aproximadamente 13 minutos.

Si bien en la final habrá menor tiempo a pesar de una importante lista de artistas, esto hará que sea el descanso más largo para los jugadores en un partido de fútbol, algo que genera preocupación para directores técnicos y preparadores físicos.

Preocupación técnica: un descanso de 30 minutos para los futbolistas

El show durará 11 minutos, sin embargo, debido a las complejidades para armar y desarmar escenario, el entretiempo se extendería de 15 minutos que es lo tradicional a casi 30 minutos, duplicando el descanso y prolongando la duración de un partido de fútbol.

8 artistas más apariciones especiales en un show de 11 minutos que, aunque no se ha oficializado los costos, teniendo en cuenta el modelo del Super Bowl, puede costar entre 10 a 20 millones de dólares. Mediante el espectáculo del entretiempo, la Fifa y Global Citizen esperan recaudar 100 millones de dólares para la educación y el deporte infantil.

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Preguntas y respuestas

¿Cuánto durará realmente el entretiempo de la final del Mundial 2026 con el show musical?
Aunque el espectáculo artístico durará 11 minutos, el entretiempo se extendería hasta cerca de 30 minutos por el montaje y desmontaje del escenario, casi el doble de los 15 minutos habituales en un partido de fútbol.
¿Cuánto tiempo tendrá cada artista para presentarse en el show del entretiempo?
Con ocho artistas confirmados y varias apariciones especiales en un espectáculo de 11 minutos, cada uno tendría aproximadamente un minuto en escena. La Fifa no ha detallado la distribución oficial del tiempo.
¿El show del entretiempo de la final del Mundial será igual al del Super Bowl?
No. Aunque está inspirado en el formato del Super Bowl, contará con ocho artistas y apariciones especiales en solo 11 minutos, mientras que el espectáculo de la NFL suele durar entre 13 y 14 minutos y normalmente tiene un artista principal.

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