Corte Suprema define si envía a prisión a la congresista Martha Peralta por corrupción en la UNGRD

La situación judicial de la senadora Martha Peralta, del Pacto Histórico, podría complicarse en las próximas horas. Este jueves la Corte Suprema de Justicia debatirá la ponencia que define su libertad y todo apuntaría a que sería cobijada con la medida de aseguramiento.

Aunque la ponencia de la magistrada Cristina Lombana resuelve la situación jurídica de la senadora y no impone ninguna medida restrictiva, la misma sería derrotada en la Sala de Instrucción. De ocurrir así, el despacho tendría que elaborar una nueva ponencia que plantee la imposición de una medida de aseguramiento privativa de la libertad.

La decisión se daría apenas semanas después de haber sido llamada a indagatoria en el marco de la investigación por el escándalo de corrupción de la UNGRD. Después de esa decisión, el alto tribunal definiría si la llama o no a juicio por los delitos de tráfico de influencias y cohecho impropio.

Peralta es investigada por su presunta participación en un supuesto entramado para asegurar votos en el Congreso a favor de las reformas sociales del gobierno del presidente Gustavo Petro a cambio de contratos de la UNGRD.

La discusión sobre su situación jurídica se produce después de que la senadora permaneciera retenida de manera transitoria, cuando fue conducida por orden de la Corte tras aplazar en dos oportunidades su diligencia de indagatoria.

Una vez rindió su testimonio, la corporación le permitió recuperar la libertad, pero le impuso la firma de un compromiso para garantizar su comparecencia durante el proceso.

El documento, suscrito el pasado 22 de junio ante la magistrada Lombana, establece que la congresista deberá asistir a todas las citaciones de la Corte, informar cualquier cambio de residencia, mantener actualizados sus datos de contacto y abstenerse de realizar conductas que puedan obstaculizar la investigación.

La Corte también le advirtió que, en caso de incumplir esos compromisos, podrían adoptarse medidas para asegurar su comparecencia, incluida una nueva conducción por parte de las autoridades de policía judicial.