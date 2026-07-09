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Corte Suprema define si envía a prisión a la congresista Martha Peralta por corrupción en la UNGRD

Aunque la ponencia descarta imponer medidas restrictivas, los magistrados votarían en contra y solicitarían que se dicte una medida de aseguramiento.

  • Martha Peralta, senadora del Pacto Histórico. Foto: Colprensa
    Martha Peralta, senadora del Pacto Histórico. Foto: Colprensa
El Colombiano
El Colombiano
hace 5 horas
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La situación judicial de la senadora Martha Peralta, del Pacto Histórico, podría complicarse en las próximas horas. Este jueves la Corte Suprema de Justicia debatirá la ponencia que define su libertad y todo apuntaría a que sería cobijada con la medida de aseguramiento.

Aunque la ponencia de la magistrada Cristina Lombana resuelve la situación jurídica de la senadora y no impone ninguna medida restrictiva, la misma sería derrotada en la Sala de Instrucción. De ocurrir así, el despacho tendría que elaborar una nueva ponencia que plantee la imposición de una medida de aseguramiento privativa de la libertad.

La decisión se daría apenas semanas después de haber sido llamada a indagatoria en el marco de la investigación por el escándalo de corrupción de la UNGRD. Después de esa decisión, el alto tribunal definiría si la llama o no a juicio por los delitos de tráfico de influencias y cohecho impropio.

Peralta es investigada por su presunta participación en un supuesto entramado para asegurar votos en el Congreso a favor de las reformas sociales del gobierno del presidente Gustavo Petro a cambio de contratos de la UNGRD.

La discusión sobre su situación jurídica se produce después de que la senadora permaneciera retenida de manera transitoria, cuando fue conducida por orden de la Corte tras aplazar en dos oportunidades su diligencia de indagatoria.

Una vez rindió su testimonio, la corporación le permitió recuperar la libertad, pero le impuso la firma de un compromiso para garantizar su comparecencia durante el proceso.

El documento, suscrito el pasado 22 de junio ante la magistrada Lombana, establece que la congresista deberá asistir a todas las citaciones de la Corte, informar cualquier cambio de residencia, mantener actualizados sus datos de contacto y abstenerse de realizar conductas que puedan obstaculizar la investigación.

La Corte también le advirtió que, en caso de incumplir esos compromisos, podrían adoptarse medidas para asegurar su comparecencia, incluida una nueva conducción por parte de las autoridades de policía judicial.

¿Por qué está investigada Martha Peralta?

Según el expediente, el entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, habría encargado al exdirector de la entidad, Olmedo López, conseguir apoyos para la reforma pensional mediante la entrega de contratos a congresistas de la Comisión Séptima del Senado.

La investigación señala que, durante una reunión realizada el 13 de junio de 2023, López y Peralta habrían acordado impulsar proyectos desde la UNGRD para favorecer a integrantes de esa comisión. Además, la Corte indaga si la congresista habría servido como enlace para atender solicitudes de parlamentarios de la coalición de Gobierno mediante la asignación de contratos y cuotas burocráticas.

El expediente también menciona que Peralta presuntamente solicitó la contratación de 23 personas mediante órdenes de prestación de servicios y promovió la vinculación de personas cercanas a su estructura política en Maicao, La Guajira.

Si la Sala de Instrucción no acoge la ponencia de la magistrada Lombana, el proceso continuará con la definición de fondo sobre si la senadora debe o no ser llamada a juicio.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué es una medida de aseguramiento?
Una medida de aseguramiento implica que la Corte considera necesario restringir la libertad de la senadora mientras avanza la investigación, con el fin de garantizar su comparecencia al proceso o evitar que interfiera en la investigación. En este caso, la decisión aún no está tomada y dependerá de la votación de la Sala de Instrucción.
¿Por qué la ponencia de la magistrada Cristina Lombana podría ser rechazada?
Porque, según la información conocida, la mayoría de magistrados de la Sala de Instrucción no compartiría la propuesta de no imponer una medida restrictiva de la libertad. Si esa ponencia es derrotada, deberá elaborarse una nueva con una posición distinta sobre la situación jurídica de la senadora.
¿Qué pasa si la Sala de Instrucción rechaza la ponencia actual?
Si la Sala rechaza la ponencia, el despacho deberá presentar un nuevo proyecto de decisión que plantee la imposición de una medida de aseguramiento. Solo después de que esa nueva ponencia sea discutida y votada se definirá si Martha Peralta permanece en libertad o es enviada a prisión preventiva.
¿Por qué delitos está siendo investigada Martha Peralta en el caso de la UNGRD?
La Corte Suprema investiga a la senadora por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho impropio. La investigación está relacionada con un supuesto esquema para obtener apoyos a las reformas del Gobierno mediante la entrega de contratos de la UNGRD.

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