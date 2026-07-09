¿Le cambiarán el nombre al estadio Atanasio Girardot para financiar su ampliación?

¿El estadio Atanasio Girardot dejará de ser el Atanasio Girardot? Ese es uno de los interrogantes que se generan en medio del proceso de modernización del escenario deportivo con la identidad que ha tenido desde 1953 cuando se inauguró oficialmente con el partido entre la Selección Antioquia y el América de Cali, aquel domingo 19 de marzo a las 11:00 de la mañana.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció que en el Concejo de Medellín se están realizando todos los trámites correspondientes para comercializar el nombre del escenario, tal como se viene haciendo en distintos escenarios deportivos del mundo, con el fin de tener un ingreso que ayude a pagar las cuentas de la obra.