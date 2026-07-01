Él es Benjamin Asare, el portero invicto de los 100.000 euros de Ghana que desafiará el ataque de Colombia en el Mundial

Para muchos amantes del fútbol, el éxito se cotiza en millones que puede valer o hacer un jugador a lo largo de su carrera profesional, pero el arco de la Selección de Ghana en este Mundial 2026 rompe todos los manuales. El portero al que Harry Kane no pudo hacerle un gol.
Benjamin Asare, un guardameta de 33 años que vale apenas una fracción de lo que cuesta cualquier estrella internacional, es hoy el pilar invisible de una selección clasificada a los dieciseisavos de final tras pasar como la mejor tercera del grupo L.
Le puede interesar: Kansas City se viste de Colombia: comienza la invasión amarilla antes del duelo con Ghana