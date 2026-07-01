Él es Benjamin Asare, el portero invicto de los 100.000 euros de Ghana que desafiará el ataque de Colombia en el Mundial

Para muchos amantes del fútbol, el éxito se cotiza en millones que puede valer o hacer un jugador a lo largo de su carrera profesional, pero el arco de la Selección de Ghana en este Mundial 2026 rompe todos los manuales. El portero al que Harry Kane no pudo hacerle un gol. Benjamin Asare, un guardameta de 33 años que vale apenas una fracción de lo que cuesta cualquier estrella internacional, es hoy el pilar invisible de una selección clasificada a los dieciseisavos de final tras pasar como la mejor tercera del grupo L. Le puede interesar: Kansas City se viste de Colombia: comienza la invasión amarilla antes del duelo con Ghana

Y es que este próximo viernes 3 de julio, el portero que estuvo a punto de colgar los guantes se convertirá en la principal amenaza para las aspiraciones de los jugadores de la Selección Colombia en la cita global de cara al arco.

De la enfermería al escenario mundial

La presencia de Asare en Norteamérica es un giro imprevisto del destino. Inicialmente convocado por Carlos Queiroz para cumplir un rol de suplente, la inesperada lesión del habitual titular, Lawrence Ati-Zigi, le entregó la responsabilidad de defender los tres palos africanos.

Benjamin Asare, el único futbolista de la liga local convocado por Carlos Queiroz. FOTO: Tomada de redes sociales @GhanaBlackstars y @BenAsare16_

Su carrera profesional comenzó tarde, a los 25 años, y su punto más crítico llegó en 2021. Una grave fractura de pierna lo marginó de las canchas durante 18 meses, un periodo en el que el retiro pareció la única opción realista. Tras superar la inactividad, su rendimiento con el Accra Hearts of Oak —uno de los clubes más tradicionales de su país, donde registra más de 40 vallas invictas en la Premier League de Ghana— llamó la atención de Queiroz, quien lo debutó internacionalmente en marzo de 2025.

El contraste de una plantilla millonaria

El perfil de Asare desafía la norma dentro del camerino ghanés. En un plantel rodeado de figuras de la Premier League de Inglaterra y LaLiga de España, como Antoine Semenyo, Iñaki Williams y Thomas Partey, el arquero es el único futbolista de la lista de 26 que milita en el torneo local. Con un valor de mercado estimado en 100.000 euros (que son 389.580.000 millones de pesos aproximadamente), es el jugador menos cotizado de toda la delegación africana en el torneo, siendo una sorpresa en cuanto al tema económico de jugadores de fútbol de la élite mundial.

Mientras el vestuario de Ghana brilla con contratos multimillonarios de Europa, su arco está blindado por el jugador más barato de todo el torneo. FOTO: Tomada de redes sociales @GhanaBlackstars y @BenAsare16_

Su consolidación con las “Estrellas Negras” se forjó en la antesala de la Copa del Mundo, donde firmó actuaciones determinantes ante rivales de peso como Panamá e Inglaterra, compromisos en los que sumó minutos clave y consolidó un porcentaje de atajadas superior al 75% en sus apariciones internacionales previas a la fase de grupos.

Un examen ante el líder invicto

Este gran desafío en la carrera del guardameta tendrá lugar en el primer cruce de eliminación directa. Ghana se medirá contra Colombia, combinado que avanzó como líder invicto del grupo de la muerte tras sumar siete puntos ante Portugal, Cabo Verde y Uzbekistán.

Benjamin Asare, un portero que debutó en el profesionalismo recién a los 25 años, ha transformado el arco africano en un fortín inexpugnable. FOTO: Tomada de redes sociales @GhanaBlackstars y @BenAsare16_

El onceno dirigido por Néstor Lorenzo pondrá a prueba la resistencia del arquero del Hearts of Oak en un compromiso programado para las 8:30 p.m. (hora colombiana), en el que Colombia buscará el paso a octavos para superar su mejor participación mundialista. En noventa minutos, el guardameta de los 100.000 euros buscará extender la vigencia de una de las historias más particulares del certamen en Norteamérica 2026. También le puede interesar: Estas son las llaves confirmadas de octavos de final: se vienen partidos de alta tensión en el Mundial de Norteamérica Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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