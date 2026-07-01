Beccacece renuncia como seleccionador tras eliminación de Ecuador del Mundial

El seleccionador de Ecuador, Sebastián Beccacece, confirmó su salida del cargo tras el partido ante México que significó la eliminación de los sudamericanos en dieciseisavos de final del Mundial.

El argentino confirmó la decisión en rueda de prensa y en la zona mixta del estadio Ciudad de México, lugar donde los locales ganaron 2-0 con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez. “Los resultados son lo que cuentan, y hoy tengo que despedirme de una familia encantadora y maravillosa”, declaró el estratega.

“Mi contrato termina tan pronto como finalice la Copa del Mundo, y dado que no logramos lo prometido, lo mejor es dar un paso al costado”, confirmó el técnico de 45 años agradeciendo a Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. “Dejo un cargo que valoro enormemente. Hemos construido un legado”, concluyó.

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Beccacece llegó a Ecuador en las Eliminatorias al Mundial 2026 en septiembre de 2024. Pese a que su inicio fue con una derrota ante Brasil, tuvo una racha de 19 partidos invicto que le permitieron terminar en la clasificación a la Copa del Mundo en el segundo puesto, solo superados por Argentina, teniendo en cuenta que ese camino lo inició con una sanción de 3 puntos por el caso Byron Castillo.

En el banquillo de los ecuatorianos, el técnico rosarino dirigió 24 partidos, de los cuales ganó 9, empató 12 y solo perdió 3, los cuales fueron ante Brasil en septiembre de 2024, Costa de Marfil al inicio de la fase de grupos del Mundial y el último partido ante México en dieciseisavos de final.

El argentino asumió la responsabilidad de la eliminación de una copa del mundo donde Ecuador volvió a superar la fase de grupos, algo que solo había logrado en Alemania 2006, donde fue derrotada en octavos de final ante Inglaterra, siendo esa la mejor participación de los ecuatorianos en un mundial.