Argentina goleó a Jordania y llega invicta a 16avos para medirse al sorprendente Cabo Verde

Con golazo de Lionel Messi y una escuadra alternativa, la clasificada y vigente campeona Argentina venció por 3-1 a una eliminada Jordania, en la última fecha del Grupo J y sigue invicta y lista para enfrentar a Cabo Verde por un pase a los octavos del Mundial.

Las anotaciones albicelestes llegaron a los 19 minutos, con un zurdazo de tiro libre de Giovani Lo Celso, un tiro penal de Lautaro Martínez a los 31’ y una pintura con balón detenido de Messi a los 80’. El descuento fue de Mousa Al-Taamari a los 55.

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La Scaloneta se medirá con la Cabo Verde del portero Vozinha, sorpresa de este torneo, por un pase a los octavos de final el viernes en Miami, mientras que Jordania ya tenía las maletas listas para abandonar este torneo, al que había clasificado por primera vez en su historia.

El duelo entre Argentina y Cabo Verde será el próximo 3 de julio en Miami, a las 5:00 de la tarde.

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En el otro juego de la fecha, Argelia y Austria empataron 3-3 lo que los llevó a clasificar, uno como segundo del Grupo y el otro como uno de los mejores ocho terceros del torneo.

Al final Argentina registró puntaje perfecto, nueve, seguido de Austria con 4 y Argelia, ambos clasificados a la siguiente fase. Austria tendrá que enfrentar a España, el 2 de julio en Los Ángeles y Argelia lo hará ante Suiza, ese mismo día, pero en Vancouver.