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No pierda la “polla”: así se mueven los pronósticos de Colombia vs RD Congo en las apuestas

Colombia y República Democrática del Congo se enfrentan en el Grupo K del Mundial; los mercados coinciden en que el resultado más probable vuelve a estar del lado colombiano. Estas son las tendencias que lideran las casas de apuestas para que no pierda la “polla”.

  • Luis Díaz, aparece como uno de los favoritos en las apuestas de gol para el duelo ante RD Congo en el Mundial 2026. Foto: Juan Antonio Sánchez / Getty
    Luis Díaz, aparece como uno de los favoritos en las apuestas de gol para el duelo ante RD Congo en el Mundial 2026. Foto: Juan Antonio Sánchez / Getty
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 2 horas
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La selección de Colombia llega al compromiso tras un inicio positivo en el torneo. En su debut del 18 de junio de 2026, venció 3-1 a Uzbekistán y se ubicó en la parte alta del Grupo K. En sus últimos cinco partidos oficiales, Colombia registra tres victorias, ante Uzbekistán, Jordania y Costa Rica, y dos derrotas frente a Francia y Croacia. En ese periodo suma 10 goles a favor y 7 en contra.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo mantiene una estructura táctica consolidada, con protagonismo ofensivo por las bandas. En sus últimos cuatro partidos como local, ha logrado un 75% de victorias y todos esos encuentros superaron los 2.5 goles.

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En el caso de la RD Congo, el equipo africano debutó el 17 de junio de 2026 con un empate 1-1 ante Portugal. Actualmente es tercero del grupo. En sus últimos cinco partidos suma dos victorias (Jamaica y Bermuda), dos empates (Portugal y Dinamarca) y una derrota (Chile), con cinco goles a favor en ese periodo.

Su estilo se basa en un bloque compacto y eficacia en pelota quieta, aunque presenta irregularidad ofensiva ante rivales de ritmo alto. Como visitante, registra un 16% de victorias en sus últimas seis salidas. No existen enfrentamientos recientes entre ambas selecciones en los últimos cinco años.

Teniendo en cuenta ese desempeño, en el mercado colombiano con operadores como BetPlay, Wplay, Rushbet y Codere, el comportamiento de las apuestas se concentra en los siguientes resultados y goleadores:

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El principal movimiento está en la victoria de Colombia, con cuotas entre 1.50 y 1.65, lo que la posiciona como la opción más probable según el mercado. El segundo con mayor volumen es el de menos de 2.5 goles, con cuotas cercanas a 1.60–1.70, impulsado por la expectativa de un partido cerrado.

También gana relevancia la opción de que Luis Díaz anote en cualquier momento, con cuotas entre 2.4 y 2.6, y el mercado de “ambos equipos no marcan”, ante la proyección de baja producción ofensiva del equipo africano. En combinadas, los marcadores más repetidos son 2-0 y 2-1 a favor de Colombia con gol de Luis Díaz.

Casas de apuestas españolas ven a Colombia como favorita ante RD Congo en el Grupo K

En España, las principales plataformas coinciden en el favoritismo de Colombia para el encuentro, el medio AS recopiló los resultados a los que apuntan las casa de apuestas:

En el mercado 1X2, las cuotas para la victoria colombiana se ubican entre 1.50 y 1.80. Bwin ofrece 1.51, Luckia 1.57, mientras bet365 y Versus manejan 1.53. ADMIRALBET paga 4.30 por el empate y 7.20 por la victoria de la RD Congo.

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En mercados de goles, las casas apuntan a un partido de baja anotación. El “ambos equipos no marcan” aparece con cuota de 1.60 en ADMIRALBET y Luckia. El menos de 2.5 goles se paga en torno a 1.73, mientras que el más de 2.5 llega a 2.10.

En el marcador exacto, el 1-0 a favor de Colombia aparece con cuota de 5.50 en YoSports, mientras otras simulaciones ubican el 2-0 como resultado recurrente. Las recomendaciones de mercado mantienen a Colombia como principal opción, mientras que estrategias en vivo sugieren observar el primer tiempo para ajustar apuestas según el comportamiento defensivo del Congo.

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Preguntas y respuestas

¿Quién es favorito entre Colombia y RD Congo?
Las principales casas de apuestas consideran favorita a Colombia, con cuotas cercanas a 1.50 para la victoria.
¿Qué resultado pronostican las apuestas para Colombia vs RD Congo?
Los marcadores más repetidos en los mercados son 2-0 y 2-1 a favor de Colombia.
¿Se esperan muchos goles en el partido?
No. Los mercados favorecen opciones como menos de 2.5 goles y ambos equipos no marcan.

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