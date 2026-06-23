No pierda la “polla”: así se mueven los pronósticos de Colombia vs RD Congo en las apuestas

La selección de Colombia llega al compromiso tras un inicio positivo en el torneo. En su debut del 18 de junio de 2026, venció 3-1 a Uzbekistán y se ubicó en la parte alta del Grupo K. En sus últimos cinco partidos oficiales, Colombia registra tres victorias, ante Uzbekistán, Jordania y Costa Rica, y dos derrotas frente a Francia y Croacia. En ese periodo suma 10 goles a favor y 7 en contra.
El equipo dirigido por Néstor Lorenzo mantiene una estructura táctica consolidada, con protagonismo ofensivo por las bandas. En sus últimos cuatro partidos como local, ha logrado un 75% de victorias y todos esos encuentros superaron los 2.5 goles.