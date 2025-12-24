Mariana, la pequeña que sufre de fibrosis, cumplió el sueño de nadar con delfines

Hace un año, Mariana tenía seis años y conocía el mar solo a través de las pantallas y los libros. La difícil situación económica de su familia y su diagnóstico de fibrosis quística, un trastorno genético que afecta gravemente sus pulmones y sistema digestivo, hacía que un viaje a la Costa pareciera una utopía para su madre, Milena Holguín, que tampoco había sentido nunca el golpe de una ola en la espalda ni el vacío que causa la turbulencia de un avión.
En marzo publicamos su historia en el periódico. “Mi sueño es ir al mar, quiero ver a los delfines, ver el atardecer, vivir muchas experiencias en el mar y cosas así”, dijo la niña para ese artículo. Allí, contamos que desde que tenía tres meses de nacida fue diagnosticada con fibrosis quística, un trastorno hereditario que causa daños graves en los pulmones, el sistema digestivo y otros órganos del cuerpo. Una enfermedad que la había (y todavía lo hace) apartado de la vida normal de una niña, que a veces le impide estudiar y jugar, que le causa dolores con frecuencia y que muchas veces la sume en la desesperanza.
Sin embargo, tras la publicación de su historia en EL COLOMBIANO en marzo pasado, se activó una “fábrica de favores” que llevó a Milena, a Mariana y a su hermana a un viaje de primeras veces: en un avión, en un mar y con un delfín.
“Lo que más me gustó fue el delfín y nadar con él, porque nunca había visto uno”, relata Mariana con la emoción aún viva en su voz. Para una niña cuyo amor por los animales es inmenso —en casa su compañera fiel es “Ani”, una gata cazadora que le trae ‘regalos’—, la experiencia en el Centro de Vida Marina fue trascendental.No solo los vio, también jugó con ellos: “Le hice que hiciera trucos, le di un besito y un abrazo”.