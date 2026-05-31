Uribe y su derrota en las presidenciales: se la juega ahora por De la Espriella

La elección presidencial de este 31 de mayo de 2026 dejó un resultado adverso para el Centro Democrático y para el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Con más del 98 % de las mesas informadas, Paloma Valencia, candidata de esa colectividad, obtuvo alrededor de 1,6 millones de votos, equivalentes al 6,92 % del total, quedando por fuera de la segunda vuelta presidencial. Los resultados ubicaron a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda como los dos aspirantes que continuarán en la contienda por la Casa de Nariño.
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