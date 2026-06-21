“Se han desplegado garantías como en ninguna otra ocasión”: registrador Penagos tras la votación de segunda vuelta

Las mesas de votación en todo el territorio nacional y en el exterior cerraron de manera oficial sus urnas este domingo 21 de junio de 2026, dando por finalizada la jornada de la segunda vuelta de las elecciones de presidente y vicepresidente de la República. Tras la clausura del proceso a partir de las 4:00 p. m., se dio inicio inmediato a las labores de preconteo y diligenciamiento de los formularios electorales a nivel nacional. “En un acto de transparencia, queremos informarle a toda la sociedad y a las campañas que publicamos los sistemas de información en cero, los boletines en cero, para iniciar a recibir la información del preconteo. Todo para la tranquilidad de la ciudadanía”, detalló el registrador nacional Hernán Penagos. Le puede interesar: Registraduría le respondió a Petro tras denuncia de supuesta suplantación de su hijo al votar en el exterior

Y es que un total de 41.421.973 ciudadanos colombianos se encontraban habilitados por el censo electoral para ejercer su derecho al voto durante estos comicios determinantes para el país. “Se han cerrado las urnas. Colombia ha demostrado su compromiso con la democracia. La ciudadanía ha salido de manera masiva y ejemplar. Nos da mucho orgullo a las autoridades que millones de colombianos hayan acudido a las urnas durante el día y en la semana en lugares fuera del exterior. Eso dice mucho de la nación”, sostuvo el funcionario. Luego del preconteo a nivel nacional, según la Registraduría, a eso de las 5:30 p.m., Abelardo de la Espriella se alzó como el ganador de la presidencia de Colombia, tras obtener más de 12 millones de votos, contra el candidato del gobierno de Gustavo Petro, Iván Cepeda.

Abelardo de la Espriella es el presidente electo de Colombia. FOTO: El Colombiano

Con el 98% de las mesas escrutadas, Iván Cepeda obtuvo 12.694.863 votos, frente a los 12.941.992 de Abelardo de la Espriella, en una elección voto a voto que mantuvo al país en suspenso hasta el final del escrutinio. La diferencia continúa hasta ahora de 247.129 sufragios. Conozca: José Manuel Restrepo celebra la victoria de De la Espriella: “Aquí comienza la Patria Milagro”

Un proceso electoral respaldado por la transparencia

Y es que el registrador Penagos calificó el desarrollo de la jornada como eficiente e íntegro. El funcionario enfatizó que el sistema de votación del país responde a un esfuerzo conjunto y coordinado entre múltiples actores institucionales y civiles.

“El proceso electoral colombiano es una construcción colectiva en la que participan millones de personas: jurados de votación, testigos electorales, jueces de la República, notarios, representantes de las diferentes entidades, lo cual garantiza que nuestro sistema electoral sea eficiente e íntegro”, concluyó.

Penagos también felicitó formalmente a la ciudadanía que acudió de forma pacífica y entusiasta a los puestos de votación, tanto dentro de las fronteras nacionales como en el extranjero. Asimismo, el registrador hizo un reconocimiento explícito al despliegue del Ministerio de Defensa, la Cúpula Militar y los miembros de la Fuerza Pública, quienes custodiaron la seguridad de las zonas urbanas y rurales.

El despliegue humano detrás del escrutinio

A partir del cierre de las mesas, el protagonismo de la jornada se trasladó a los más de 850.000 jurados de votación habilitados. Este grupo asumió las tareas de realizar el conteo de los sufragios y registrar a mano los datos en los formularios oficiales E-14.

La vigilancia y legitimidad del proceso en las mesas de votación cuenta con el respaldo de: -Más de 300.000 testigos electorales designados de forma directa por las campañas políticas en contienda. -Una comitiva técnica conformada por más de 15.000 observadores nacionales. -Más de 1.000 observadores internacionales provenientes de 36 organismos globales. -Auditores de las distintas agrupaciones políticas encargados de la supervisión de los procesos de la entidad. Las comisiones escrutadoras, integradas por jueces, notarios y registradores de instrumentos públicos, se encargarán posteriormente de realizar las declaraciones formales de los resultados en cada municipio. También le puede interesar: Tres personas capturadas por delitos electorales y otros 31 más por otras razones durante la jornada de segunda vuelta presidencial Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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