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Iván Cepeda se queda sin el apoyo del Partido de la U para las presidenciales del 31 de mayo

Los integrantes de esta bancada tomaron la decisión luego de una reunión en la que analizaron algunos aspectos relacionados con el panorama político del país.

  • El Partido de la U retira su apoyo a Iván Cepeda para las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026. FOTO: Colprensa
    El Partido de la U retira su apoyo a Iván Cepeda para las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026. FOTO: Colprensa
El Colombiano
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hace 2 horas
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El Partido de la U anunció este miércoles que no apoyará la candidatura de Iván Cepeda para las elecciones presidenciales que tendrán lugar el domingo 31 de mayo de 2026.

Así lo informaron en un comunicado publicado en redes sociales, en el que expresaron que la decisión se tomó entre los integrantes de la bancada, así como sus directores colegiados, Clara Luz Roldán y Alexander Vega Rocha.

“Se realizó una reunión de bancada en la que primó el diálogo democrático y constructivo sobre el panorama político nacional y los retos que enfrenta el país”, se lee en el documento.

Lea también: Nuevo choque entre Paloma Valencia e Iván Cepeda en el Senado: esto ocurrió

También manifestaron que, “como resultado del encuentro, y luego de un análisis responsable y consensuado”, esta colectividad no formará parte de la estrategia ni de las ideas relacionadas con el candidato del Pacto Histórico.

Sin embargo, la agrupación política hará una próxima reunión para determinar cuál será el candidato al que acompañarán en la carrera por la Presidencia.

Iván Cepeda se queda sin el apoyo del Partido de la U para las presidenciales del 31 de mayo

Los aspirantes presidenciales se la están jugando toda para convencer al país de que son la mejor opción para representarlo ante el mundo. Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella siguen figurando entre los primeros en las encuestas y, posiblemente, entre ellos se encuentre el sucesor de Gustavo Petro.

Aunque Cepeda es uno de los más opcionados, también suele ser uno de los más criticados por su negativa a presentarse a debates, un espacio necesario para conocer sus ideas y propuestas como candidato.

Entérese: ¿A qué le teme Iván Cepeda con los debates? Candidatos le reclaman “que dé la cara”

Algunos expertos sugieren que esta actitud del integrante de la izquierda responde a la necesidad de no poner en riesgo su posición en las encuestas, donde lidera la intención de voto.

Otros señalan que estaría evitando ser puesto en una situación incómoda que lo comprometa con los escándalos del presidente Gustavo Petro, aunque Cepeda insiste en que su campaña no tiene “shows ni estridencias”.

No obstante, ya ha sido blanco de señalamientos en su contra luego de unas declaraciones que emitió sobre Antioquia, calificando al departamento como la “cuna de la parapolítica y del terrorismo de Estado”.

“En palabras sintéticas, Antioquia se convirtió en cuna de la parapolítica, de la narcoeconomía y del terrorismo de Estado”, afirmó Cepeda en medio de un discurso en el Parque Berrío, frente a una multitud que lo acompañaba.

Siga leyendo: ¿Capos de “paz total” influenciarán elecciones a favor del Pacto? Lo que hay detrás de lo dicho por Roy Barreras

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