Iván Cepeda se queda sin el apoyo del Partido de la U para las presidenciales del 31 de mayo

El Partido de la U anunció este miércoles que no apoyará la candidatura de Iván Cepeda para las elecciones presidenciales que tendrán lugar el domingo 31 de mayo de 2026.

Así lo informaron en un comunicado publicado en redes sociales, en el que expresaron que la decisión se tomó entre los integrantes de la bancada, así como sus directores colegiados, Clara Luz Roldán y Alexander Vega Rocha.

“Se realizó una reunión de bancada en la que primó el diálogo democrático y constructivo sobre el panorama político nacional y los retos que enfrenta el país”, se lee en el documento.

Lea también: Nuevo choque entre Paloma Valencia e Iván Cepeda en el Senado: esto ocurrió

También manifestaron que, “como resultado del encuentro, y luego de un análisis responsable y consensuado”, esta colectividad no formará parte de la estrategia ni de las ideas relacionadas con el candidato del Pacto Histórico.

Sin embargo, la agrupación política hará una próxima reunión para determinar cuál será el candidato al que acompañarán en la carrera por la Presidencia.