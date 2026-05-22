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Paloma Valencia recibe apoyo de Pacto, una red de más de 300 iglesias evangélicas y cristianas de Colombia

La aspirante a la presidencia por el Centro Democrático recibió el apoyo que fue confirmado por parte de uno de los principales voceros de esta organización religiosa.

  • Paloma Valencia suma otro apoyo religioso en la recta final antes de la primera vuelta presidencial. Fotos: Colprensa y captura video redes sociales
    Paloma Valencia suma otro apoyo religioso en la recta final antes de la primera vuelta presidencial. Fotos: Colprensa y captura video redes sociales
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
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A menos de una semana para las elecciones y un día de conocerse las últimas encuestas presidenciales, la candidata Paloma Valencia recibió el apoyo de la coalición Pacto, que reúne a más de 300 iglesias cristianas y evangélicas en el territorio nacional.

Así lo confirmó el pastor Gustavo Páez, vocero de la Red de Pacto Nación en Colombia, a través de un video junto con la candidata. En medio de la revelación de ese espaldarazo, el líder religioso y Valencia anunciaron acuerdos para ese sector.

Lea también | No constituyente: la base del acuerdo entre Paloma Valencia y el Partido Liberal

“Nos unimos oficialmente a dar ese grito de victoria, pero obviamente queremos escuchar las propuestas a esas iglesias de minoría que están en los campos, en las veredas, que no tienen esos recursos, que están abandonados, pastores que nunca tienen una seguridad social, inclusive sacerdotes que están por allá abandonados, sectores interreligiosos, que la única arma de ellos es la fe”, expresó el pastor Páez.

“Vamos a legalizar unas 60.000 iglesias pequeñas de barrio que están completamente abandonadas para que puedan tener su personería jurídica y con esa personería jurídica puedan disfrutar de los beneficios que vienen, la exención de los prediales, que es fundamental, que yo defendí desde el Congreso y que sacaremos adelante”, se comprometió Paloma, agregando que buscará que la “libertad religiosa sea una realidad” y que los pastores puedan tener formación.

A principios de esta semana, la candidata del Centro Democrático ya había recibido un apoyo de un sector religioso que ha tenido trascendencia en lo político como el Partido Mira, que a través de un comunicado aseguró que ese espaldarazo se da en una defensa de “la familia, las libertades y los principios que fortalecen nuestra democracia”.

El respaldo fue confirmado además en un evento público donde los congresistas de esa colectividad estuvieron con la senadora Valencia. “Defendemos y valoramos a la mujer, y tampoco discriminamos a nadie. Aquí vamos a pensar en lo que tenemos que superar en el país: la seguridad, el empleo, el emprendimiento, la salud y oportunidades para nuestros jóvenes”, subrayó la senadora Ana Paola Agudelo.

El Partido Mira, que fue fundado por la pastora María Luisa Piraquive, está vinculado a la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional (IDMJI) y es una de las muestras de ese matrimonio entre religión y política que defienden varias organizaciones en Colombia.

Siga leyendo: Partido MIRA anuncia su respaldo a Paloma Valencia para las presidenciales, ¿qué dijo la candidata?

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué es Pacto Nación y por qué su apoyo puede influir en las elecciones de 2026?
Pacto Nación es una red de iglesias evangélicas y cristianas con presencia en distintas regiones del país. Su apoyo puede tener relevancia electoral porque congrega comunidades religiosas con capacidad de movilización territorial, especialmente en barrios, municipios pequeños y zonas rurales donde los liderazgos pastorales tienen influencia social y política.
¿Qué prometió Paloma Valencia a las iglesias evangélicas y cristianas?
Entre los compromisos anunciados, Paloma Valencia planteó impulsar la formalización de cerca de 60.000 iglesias pequeñas de barrio para facilitar su personería jurídica. Según la candidata, esto permitiría que accedan a beneficios legales y tributarios, además de promover iniciativas relacionadas con libertad religiosa y formación para líderes religiosos.
¿El Partido Mira también apoyó a Paloma Valencia?
Sí. Días antes del respaldo de Pacto Nación, el Partido Mira manifestó públicamente su apoyo a la candidatura de Paloma Valencia. La colectividad señaló afinidades relacionadas con temas como la familia, las libertades y principios democráticos, y confirmó el respaldo en un evento con congresistas y dirigentes políticos.
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