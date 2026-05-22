CAR advierte que embalses no lograron recuperarse: fenómeno de El Niño vuelve a prender alarmas en Bogotá

La llegada del fenómeno de El Niño volvió a prender las alarmas en Bogotá y la región de la Sabana, luego de que el director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) advirtiera que las lluvias de los últimos meses no fueron suficientes para recuperar los embalses que abastecen de agua a la capital y a varios municipios cercanos.
La alerta la dio Alfred Ballesteros, director de la entidad, en entrevista radial con la FM, quien aseguró que el país no puede esperar a que comiencen los problemas de desabastecimiento para tomar medidas frente a una eventual crisis hídrica.
Es más, el funcionario insistió en que las acciones de adaptación al cambio climático deben acelerarse desde ahora, especialmente en territorios altamente dependientes de los sistemas de almacenamiento de agua.
“Hoy esto no es una opción, hoy es una obligación”, afirmó Ballesteros, al referirse a la necesidad de que tanto autoridades como empresas implementen planes de ahorro, reutilización y manejo eficiente del recurso hídrico.