CAR advierte que embalses no lograron recuperarse: fenómeno de El Niño vuelve a prender alarmas en Bogotá

“ Hoy esto no es una opción, hoy es una obligación”, afirmó Ballesteros, al referirse a la necesidad de que tanto autoridades como empresas implementen planes de ahorro, reutilización y manejo eficiente del recurso hídrico.

Es más, el funcionario insistió en que las acciones de adaptación al cambio climático deben acelerarse desde ahora, especialmente en territorios altamente dependientes de los sistemas de almacenamiento de agua.

La alerta la dio Alfred Ballesteros, director de la entidad, en entrevista radial con la FM , quien aseguró que el país no puede esperar a que comiencen los problemas de desabastecimiento para tomar medidas frente a una eventual crisis hídrica.

La llegada del fenómeno de El Niño volvió a prender las alarmas en Bogotá y la región de la Sabana, luego de que el director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) advirtiera que las lluvias de los últimos meses no fueron suficientes para recuperar los embalses que abastecen de agua a la capital y a varios municipios cercanos.

El director de la CAR explicó que, aunque algunos embalses han mostrado recuperación parcial durante la temporada de lluvias, los niveles siguen por debajo de lo esperado para esta época del año.

Uno de los casos que más preocupa es el del sistema Chuza, fundamental para el abastecimiento de Bogotá, que actualmente registra niveles cercanos al 37 %.

Según detalló el funcionario, el embalse de Tominé se encuentra alrededor del 53 %, Cisga supera ligeramente el 55 % y Neusa alcanza cerca del 82 %. Sin embargo, advirtió que estos porcentajes siguen siendo insuficientes frente al riesgo de un fenómeno de El Niño, que, según determinaron las autoridades, vendrá con fuerza este año.

“No sabemos todavía cuál será la intensidad ni cuánto tiempo durará el fenómeno”, afirmó el funcionario, quien además señaló que el país aún tiene limitaciones tecnológicas para hacer predicciones con altos niveles de certeza.

Frente a este panorama, la CAR aseguró que ya viene adelantando varias estrategias para fortalecer la seguridad hídrica en Bogotá y Cundinamarca.

Entre las medidas implementadas está la entrega de más de 80.000 kits para el aprovechamiento de aguas lluvias y la construcción de más de 3.000 reservorios destinados a almacenar agua en temporadas húmedas para utilizarla posteriormente en épocas secas.

Ballesteros explicó que estos sistemas funcionan mediante canaletas instaladas en los techos de las viviendas, que permiten recolectar agua de lluvia y almacenarla en tanques de hasta 2.000 litros.

Según dijo, estas soluciones ayudan a disminuir la presión sobre los acueductos y fomentan una cultura de ahorro de agua entre la ciudadanía.

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