Consejo de Estado rechazó tutela que buscaba reabrir caso de inhabilidad en contra de Oviedo, ¿de qué trataba?

A nueve días de las elecciones presidenciales, la Sección Quinta del Consejo de Estado rechazó este viernes 22 de mayo la acción de tutela con la que el ciudadano Samuel Ortiz Mancipe pretendía reabrir el caso que en 2025 evitó que Juan Daniel Oviedo Arango (candidato a la Vicepresidencia con Paloma Valencia) perdiera su investidura como concejal de Bogotá.
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Una decisión que dejó en firme el fallo en el que la propia corporación reconoció que Oviedo sí quedó inhabilitado por firmar un contrato de arrendamiento con una entidad pública el año previo a su elección, pero lo libró de la sanción al considerar que actuó convencido de que no hacía nada ilegal.