Video | ¡Bienvenido, Metro de Bogotá! Así se vio la primera prueba del tren sobre el viaducto

Después de más de ocho décadas de espera, los bogotanos vieron por primera vez un tren de la Línea 1 del Metro de Bogotá desplazarse sobre el viaducto de la obra. El hecho, considerado uno de los hitos más importantes del proyecto, dio el inicio a una nueva fase de pruebas antes de la entrada en operación del sistema.
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, compartió imágenes del recorrido realizado por un tren de seis vagones que avanzó durante cerca de hora y media desde el Patio Taller, ubicado en Bosa, hasta la estación 2, en la intersección de la avenida Villavicencio con avenida Ciudad de Cali.
Entérese: Segunda línea del Metro de Bogotá será subterránea con un recorrido de 20 minutos
“Muy emocionante ver el primer tren del Metro de Bogotá rodando por el viaducto. El sueño de toda una ciudad, que por más de 80 años ha esperado el Metro, por fin se hace realidad”, expresó el mandatario por medio de su cuenta de X.