Video | ¡Bienvenido, Metro de Bogotá! Así se vio la primera prueba del tren sobre el viaducto

Después de más de ocho décadas de espera, los bogotanos vieron por primera vez un tren de la Línea 1 del Metro de Bogotá desplazarse sobre el viaducto de la obra. El hecho, considerado uno de los hitos más importantes del proyecto, dio el inicio a una nueva fase de pruebas antes de la entrada en operación del sistema. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, compartió imágenes del recorrido realizado por un tren de seis vagones que avanzó durante cerca de hora y media desde el Patio Taller, ubicado en Bosa, hasta la estación 2, en la intersección de la avenida Villavicencio con avenida Ciudad de Cali. Entérese: Segunda línea del Metro de Bogotá será subterránea con un recorrido de 20 minutos “Muy emocionante ver el primer tren del Metro de Bogotá rodando por el viaducto. El sueño de toda una ciudad, que por más de 80 años ha esperado el Metro, por fin se hace realidad”, expresó el mandatario por medio de su cuenta de X.

El alcalde también destacó que la obra trasciende las diferencias políticas y pertenece a todos los ciudadanos. “Este es el Metro de Bogotá, de toda la ciudad. No importan las diferencias políticas, es un proyecto de todos y para todos”, afirmó, al anunciar el inicio de las pruebas sobre la estructura elevada.

La prueba realizada corresponde a un recorrido con remolque. El tren 102 fue movilizado por un equipo multipropósito con el objetivo de verificar las condiciones de la infraestructura ferroviaria y revisar el comportamiento de los sistemas instalados en el viaducto. Desde la entidad Metro de Bogotá explicaron que en los próximos días se realizarán nuevas pruebas con el tren energizado mediante el tercer riel y, posteriormente, se avanzará hacia las pruebas de operación automática. Conozca: Declaran desierta la licitación de la segunda línea del Metro de Bogotá: ¿Está en riesgo la continuidad del proyecto? “¡Por primera vez! Nuestro Metro de Bogotá empezó a hacer pruebas sobre el viaducto. Esta es una imagen que jamás habíamos visto en nuestra ciudad, y que, en adelante, se convertirá en el paisaje diario que traerá muchos beneficios a la calidad de vida de todos”, afirmó la cuenta oficial del Metro de Bogotá.

“Hoy no es un día cualquiera: están iniciando las primeras pruebas del tren por el viaducto, que deberán completar 2.500 kilómetros de recorrido antes de su puesta en funcionamiento”, indicó David Saavedra, concejal de Bogotá. Le puede interesar: Vías 5G y metro, los grandes proyectos que se avecinan

El avance de las obras es visible en distintos puntos de la capital. Actualmente, la Línea 1 cuenta con cerca de 14 kilómetros de viaducto construidos y 6 kilómetros de vía férrea instalados. El trazado completo tendrá una extensión de 23,9 kilómetros y conectará a Bosa con la calle 72, a través de 16 estaciones, de las cuales diez tendrán integración directa con TransMilenio.

El proyecto también sigue recibiendo material rodante. De los 30 trenes contemplados para la primera línea, diez ya se encuentran en Bogotá, mientras avanzan los trabajos en estaciones clave como la 1 y la 2, donde las estructuras de cubierta están prácticamente terminadas y las puertas ya fueron instaladas. A comienzos de mayo, Galán informó que la obra alcanzó un avance general del 77,53 %. “Abril fue un buen mes para el Metro de Bogotá: el décimo tren llegó a la ciudad, las estaciones 1 y 2 tienen las estructuras del techo casi listas y las de las puertas ya están instaladas”, señaló.

Más de 15.000 personas trabajan actualmente en los diferentes frentes de construcción del que es considerado el megaproyecto de movilidad más importante del país. Con el inicio de las pruebas sobre el viaducto, Bogotá entra en una etapa decisiva para acercarse a la futura operación comercial de un sistema que durante décadas permaneció como una promesa y que ahora comienza a tomar forma sobre las vías de la ciudad. Siga leyendo: Alcalde Galán anunció la llegada del cuarto tren de la Línea 1 del Metro de Bogotá Bloque de preguntas y respuestas