El mapa del esprint final: Así será el despliegue de los candidatos en cierres de campaña en plaza pública

Ya la semana final llegó. Los candidatos presidenciales se preparan para cerrar este fin de semana sus campañas en eventos de plaza pública. Desde todas las aristas y todos los ismos buscan sumar votos que todavía no están definidos. Apelan a atraer el voto indeciso en la recta final. Y, claro, reafirmar los que ya han cooptado.
Por su parte, el candidato que lidera todas las encuestas, Iván Cepeda, del Pacto Histórico y señalado como el continuismo de este Gobierno, convocó este viernes su cierre de campaña en la Plaza de Bolívar de Bogotá, a las 5:30 p. m.
Allí, el aspirante con mayor intención de voto de cara a la primera vuelta presidencial, que se llevará a cabo el próximo domingo 31 de mayo, encabezará uno más de los 100 ‘tarimazos’ que ya ha realizado alrededor del territorio nacional.
No obstante, también tiene programado en su agenda de cierres de campaña estar el sábado en Cartagena y el domingo —día en el que ya vence el plazo e inicia el veto para hacer campañas en plaza pública— en Barranquilla.
Será en la capital del Atlántico donde el candidato del Pacto Histórico cerrará completamente su campaña presidencial en eventos multitudinarios.