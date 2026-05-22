Prográmese: Estos son los horarios para la final de la B

Tras la definición del segundo finalista en el Torneo BetPlay, Envigado conoció no solo el rival que tendrá en busca del título del campeonato de ascenso, sino los días y los horarios de los juegos.

Real Cartagena, que venció 2-1 al Barranquilla, en la última fecha del Grupo B, es el rival de los dirigidos por Alberto Suárez en la final del torneo de ascenso que, el viernes, 29 de mayo, coronará al nuevo campeón.

Envigado, por su parte, llegó a la final, tras vencer al Deportes Quindío 1-0 en el Polideportivo Sur con tanto de Stiwart Acuña y así terminó primero del Cuadrangular A, con 11 puntos, superando a los de Armenia que se quedaron con 10 unidades.

Tras la disputa de la última fecha de los cuadrangulares, la tabla de reclasificación quedó liderada por Internacional de Palmira con 45 puntos, seguido de Unión Magdalena y Deportes Quindío con 41, mientras que Envigado es cuarto con 40 unidades.

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Luego aparece el Real Cartagena con 39 puntos; mientras que Barranquilla y Bogotá tienen 26.