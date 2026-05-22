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Prográmese: Estos son los horarios para la final de la B

La Dimayor oficializó los días y los horarios de los juegos de ida y vuelta para la final del Torneo Betplay.

  • El volante nacido en Bello, Édison López es al capitán del Envigado, el cuadro naranja empieza este lunes 25 de mayo el camino por el título ante Real Cartagene. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
    El volante nacido en Bello, Édison López es al capitán del Envigado, el cuadro naranja empieza este lunes 25 de mayo el camino por el título ante Real Cartagene. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
hace 3 horas
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Tras la definición del segundo finalista en el Torneo BetPlay, Envigado conoció no solo el rival que tendrá en busca del título del campeonato de ascenso, sino los días y los horarios de los juegos.

Real Cartagena, que venció 2-1 al Barranquilla, en la última fecha del Grupo B, es el rival de los dirigidos por Alberto Suárez en la final del torneo de ascenso que, el viernes, 29 de mayo, coronará al nuevo campeón.

Envigado, por su parte, llegó a la final, tras vencer al Deportes Quindío 1-0 en el Polideportivo Sur con tanto de Stiwart Acuña y así terminó primero del Cuadrangular A, con 11 puntos, superando a los de Armenia que se quedaron con 10 unidades.

Tras la disputa de la última fecha de los cuadrangulares, la tabla de reclasificación quedó liderada por Internacional de Palmira con 45 puntos, seguido de Unión Magdalena y Deportes Quindío con 41, mientras que Envigado es cuarto con 40 unidades.

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Luego aparece el Real Cartagena con 39 puntos; mientras que Barranquilla y Bogotá tienen 26.

Con este panorama y la definición de los finalistas, los duelos por el título fueron programados de la siguiente manera: El lunes 25 de mayo se jugará el duelo de ida en el estadio Jaime Morón de Cartagena, a las 8:00 de la noche.

El compromiso de vuelta, en el que se define el campeón, será el viernes 29 de mayo, en el Polideportivo Sur de Envigado a las 3:00 de la tarde.

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Hay que recordar que tanto el campeón del primer semestre como el del segundo semestre tienen la primera opción de alcanzar el cupo en la A, al igual que el equipo que logre liderar la reclasificación.

Al final del año, los dos campeones se medirán por el título general y el ascenso, y el perdedor podrá medirse al líder de la reclasificación para definir el segundo equipo ascendido a la A.

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