“¿Tomamos café?”: Invitación de Paloma a Fajardo tras resultados de encuesta Invamer

Los resultados de la última encuesta realizada por Invamer dejaron golpeada la campaña de la candidata uribista Paloma Valencia. No solo cayó 5,8 % en la intención de voto, sino que su rival directo para el paso a segunda vuelta, el abogado Abelardo de la Espriella, creció un 10,1 % y le saca más del doble de porcentaje, con un 31,6 %. Ante este panorama, el camino que eligió, hasta ahora, fue hacerle un guiño a Sergio Farjardo, a quien calificó como “gente que vale tanto” y que “le ha aportado tanto a este país” en un video que compartió en su cuenta de X (antiguo Twitter). Le puede interesar: Sede de Paloma Valencia y Juan D. Oviedo en Bogotá fue vandalizada; piden garantías de seguridad. Los piropos políticos de Valencia al exgobernador de Antioquia terminaron en que lo invitó a que se tomaran un café, en búsqueda de “construir futuro”.

El video que compartió la candidata lo grabó desde la central de abastos de Bogotá, Corabastos. Sobre ese lugar dijo que es una “gran plaza donde llega la comida del Tolima, de Cundinamarca, de Boyacá, donde se termina vendiendo todo lo de nuestros campesinos, hoy tan llenos de necesidades y vías, con tanto problema que tiene este país”.

Posteriormente, conectó esa idea con la “gente que vale tanto” y “que le ha aportado tanto a este país, como Sergio Fajardo”. Del también candidato, que dice representar el centro político, expresó que “inmediatamente pienso que necesito, doctor Sergio, tomarme un café con usted”.

“Es el momento donde hay que pensar en el país y donde esa capacidad de construir futuro tiene que llevarnos a la unidad. Doctor Sergio, acéptame un café”, finalizó el video compartido por Paloma Valencia. Vale recordar que la más reciente encuesta de Invamer antes de la primera vuelta, publicada por Noticias Caracol y Blu Radio, mostró que sigue liderando Iván Cepeda con el 44,6 %. Le siguen Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia con 31,6 % y 14 %, respectivamente. Más atrás aparecen Sergio Fajardo con 2,4 % y Claudia López con 2,2 %. Aunque Cepeda lidera, los números señalan que se estanca, pues, según la tendencia, el candidato del Pacto Histórico apenas sube 0,3 % comparado con la encuesta anterior de la misma firma. Quien más recorta camino es De la Espriella, que sube más de 10 puntos porcentuales. Valencia, en cambio, bajó cinco.