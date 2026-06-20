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¡Vote aunque truene y llueva! Ideam pronostica lluvias durante la segunda vuelta presidencial en Colombia

Para el sábado, previo a las elecciones, el Ideam prevé un incremento de las precipitaciones en sectores del Eje Cafetero, Antioquia y el sur del país.

  • Lluvias marcarán la jornada electoral en gran parte del país; Ideam advierte precipitaciones. FOTO: MANUEL SALDARRIAGA
    Lluvias marcarán la jornada electoral en gran parte del país; Ideam advierte precipitaciones. FOTO: MANUEL SALDARRIAGA
Diario La República
hace 2 horas
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Colombia se prepara para una nueva jornada electoral este domingo 21 de junio, cuando millones de ciudadanos acudirán a las urnas para elegir al próximo presidente de la República.

Sin embargo, además de las medidas de seguridad y la logística desplegada para garantizar las votaciones, las condiciones climáticas se perfilan como uno de los principales factores que podrían influir en el desarrollo de la jornada en varias regiones del país.

De acuerdo con el más reciente pronóstico del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam, se prevén lluvias en amplias zonas del territorio nacional durante el fin de semana, incluyendo el día de las elecciones. Las precipitaciones se concentrarían especialmente en la región Pacífica, el occidente de la Amazonía y algunos sectores del centro de la región Andina.

Lea también: Voto joven en Colombia: ¿cómo pasar de la abstención al poder de definir una elección?

La entidad advirtió que las condiciones de inestabilidad atmosférica persistirán durante los próximos días, lo que mantendrá la probabilidad de lluvias de variada intensidad en departamentos como Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Antioquia, Tolima, Huila, Caquetá, Putumayo y Guaviare. En varias de estas zonas, las precipitaciones podrían registrarse durante gran parte de la jornada dominical.

El panorama meteorológico cobra especial relevancia debido a la movilización masiva de ciudadanos hacia los puestos de votación, particularmente en municipios apartados y zonas rurales donde las lluvias suelen generar afectaciones en las vías, dificultades de acceso y retrasos en los desplazamientos.

Para el sábado, previo a las elecciones, el Ideam prevé un incremento de las precipitaciones en sectores del Eje Cafetero, Antioquia y el sur del país, mientras que para el domingo las lluvias continuarían en buena parte de las regiones Pacífica, Andina y Amazónica. En ciudades del centro del país, incluida Bogotá y sus alrededores, también existe probabilidad de precipitaciones, especialmente durante las horas de la tarde y la noche.

En contraste, algunas zonas del norte del Caribe colombiano presentarían condiciones más secas. El Ideam indicó que departamentos como La Guajira tendrían una menor frecuencia de lluvias durante el fin de semana electoral, acompañada incluso por temperaturas más elevadas en comparación con otras regiones del país.

Ante este panorama, las autoridades recomendaron a los ciudadanos programar con anticipación sus desplazamientos hacia los puestos de votación, consultar el estado de las vías y mantenerse atentos a los reportes meteorológicos oficiales.

Asimismo, hicieron un llamado especial a las comunidades ubicadas en zonas con antecedentes de deslizamientos o inundaciones para extremar las medidas de precaución.

Siga leyendo: ¿Cómo se moverá el voto decisivo en segunda vuelta?

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