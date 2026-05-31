Líos del interventor en La Guajira que dirige los equipos del MinSalud que hacen campaña por Cepeda

EL COLOMBIANO conoció videos de los Equipos Básicos de Salud (EBS) haciéndole campaña al candidato del Pacto Histórico. La brigada trabaja en el hospital de Nazareth en La Guajira, intervenido por el Gobierno Petro.