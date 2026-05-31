Cepeda se salió del “cuadrito” en el tarjetón, ¿se anula su voto?

El candidato presidencial Iván Cepeda votó en la localidad de Kennedy, en Bogotá. Llegó al puesto de votación acompañado de sus más cercanos alfiles, como la senadora María José Pizarro y el exdirector de Prosperidad Social Gustavo Bolívar. Sin embargo, llamó la atención que al votar se habría salido del cuadro, ¿se anula su voto?
En la imagen es visible que el rayón del candidato se sale un poco del recuadro en la parte inferior izquierda del mismo. Aunque es posible que en este caso no se anule el voto, se recomienda seguir las indicaciones de la Registraduría.
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A pesar de que esta entidad electoral incita a no salirse del recuadro para evitar inconvenientes, no sería correcto que el jurado de votación le anulara el voto a Cepeda, dado que la intención de voto es clara. No obstante, si usted toca otra casilla puede dar argumentos para que se lo anulen: evítese esas molestias.