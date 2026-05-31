Cepeda se salió del “cuadrito” en el tarjetón, ¿se anula su voto?

El candidato presidencial Iván Cepeda votó en la localidad de Kennedy, en Bogotá. Llegó al puesto de votación acompañado de sus más cercanos alfiles, como la senadora María José Pizarro y el exdirector de Prosperidad Social Gustavo Bolívar. Sin embargo, llamó la atención que al votar se habría salido del cuadro, ¿se anula su voto? En la imagen es visible que el rayón del candidato se sale un poco del recuadro en la parte inferior izquierda del mismo. Aunque es posible que en este caso no se anule el voto, se recomienda seguir las indicaciones de la Registraduría. Entérese: Alcaldesa de El Paujil, Caquetá, salió con poncho de Cepeda y la Procuraduría la suspendió A pesar de que esta entidad electoral incita a no salirse del recuadro para evitar inconvenientes, no sería correcto que el jurado de votación le anulara el voto a Cepeda, dado que la intención de voto es clara . No obstante, si usted toca otra casilla puede dar argumentos para que se lo anulen: evítese esas molestias.

El voto de Cepeda se salió sutilmente. Foto: Redes sociales.

Lea también: EN VIVO | Colombia elige presidente: salga temprano, hay largas filas En sus capacitaciones para jurados de votación, la Registraduría indica que, siempre y cuando la intención de voto del elector quede clara, el voto debería ser válido. En este caso es más que evidente También debe tener en cuenta que solo se puede escoger una opción. Si tiene dudas sobre cómo votar correctamente, lo mejor es preguntarle al jurado antes de marcar. En caso de equivocarse al diligenciar el tarjetón, todavía hay solución. Antes de depositarlo en la urna puede solicitar una nueva tarjeta electoral. También es importante no confundir el voto en blanco con dejar el tarjetón vacío. Si una persona quiere votar en blanco, debe marcar expresamente esa casilla. Si deja la tarjeta sin marcar, ese voto no se cuenta como voto en blanco ni como voto válido. Lea también: ¿Censura o cumplimiento de norma? Pancarta de Iván Cepeda desató un nuevo choque entre Petro y dirigente de Antioquia Las autoridades además recomiendan evitar el uso del celular dentro del cubículo de votación, ya que el voto es secreto y tomar fotografías puede generar inconvenientes. Finalmente, después de votar, recuerde guardar el certificado electoral. Ese documento puede servir más adelante para acceder a descuentos en algunos trámites y otros beneficios establecidos por la ley.

¿A qué hora cierran las urnas y qué documentos son válidos para votar?

Recuerde que las urnas estarán abiertas hasta las 4 de la tarde. Llegue con tiempo, dado que se han presentado largas filas en diferentes puntos de votación del país. El proceso es sencillo. Llegue a su lugar de votación y revise las carteleras en donde encontrará en qué mesa le corresponde votar según su cédula. Si quiere, puede también averiguarlo antes de salir de su casa, esta información la encuentra en la página web de la Registraduría.

Únicamente necesita llevar su cédula de ciudadanía original. Son válidas la cédula amarilla con hologramas y la cédula digital verificable. No sirven contraseñas, fotocopias, denuncias por pérdida ni fotos del documento en el celular. Muchos ciudadanos también se preguntan si pueden llevar su propio lapicero; la respuesta es sí. Aunque la Registraduría también los entrega en los puestos de votación. Se han conocido alertas de personas que dicen que cuando en la mesa llenan sus datos no está bien escrito el número de la cédula, para su tranquilidad usted tiene derecho a revisar que sus datos estén correctos. Los jurados de la mesa le entregan el tarjetón, en esta oportunidad es uno solo y es más fácil que los de las parlamentarias porque este es más corto y tiene fotos de los candidatos. Lea también: Polémica por colecta impulsada por sectores del petrismo para transportar votantes: advierten riesgos de trashumancia electoral

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