¿Puede votar si sigue en la fila a las 4:00 p. m.? Esto aclaró la Registraduría

Colombia vive una jornada decisiva con las elecciones presidenciales de 2026. Desde las 8:00 de la mañana, millones de ciudadanos han acudido a los puestos de votación para elegir al próximo presidente y vicepresidente de la República. Con el paso de las horas, una de las inquietudes más frecuentes entre los votantes tiene que ver con el cierre de las mesas y la posibilidad de sufragar cuando la jornada está por finalizar. Puede seguir: EN VIVO | Balance electoral de MinDefensa: capturan a un jurado por presunto voto fraudulento y a cinco personas en Popayán La Registraduría Nacional recordó que las mesas de votación estarán habilitadas hasta las 4:00 de la tarde en todo el territorio nacional. A esa hora comienza oficialmente el cierre de las urnas y se da por terminada la recepción de nuevos votantes.

¿Se puede votar después de las 4:00 p. m?

La autoridad electoral precisó que sí existen casos en los que una persona puede terminar de votar después de las 4:00 p. m. La condición es que el ciudadano haya iniciado el trámite antes del cierre oficial de la mesa. Es decir, quienes hayan entregado su documento de identidad a los jurados de votación antes de las 4:00 de la tarde podrán completar el proceso y depositar su voto, aunque hayan transcurrido algunos minutos de la hora límite. Vea aquí: Los 6 momentos clave de una campaña que ha partido en dos la historia de las elecciones De esta manera, la Registraduría garantiza que las personas que ya estaban siendo atendidas al momento del cierre no pierdan la oportunidad de ejercer su derecho al sufragio.

Registraduría advierte que no basta con estar haciendo fila

Uno de los errores más comunes entre los ciudadanos es creer que basta con encontrarse en la fila antes de las 4:00 p. m. para poder votar. Sin embargo, la Registraduría aclaró que el criterio determinante no es la fila, sino haber sido atendido por los jurados de votación antes de la hora de cierre. En consecuencia, si una persona permanece esperando y aún no ha entregado su cédula cuando el reloj marca las 4:00 de la tarde, ya no podrá participar en la votación. Por esta razón, la entidad recomendó a los ciudadanos acudir con suficiente anticipación a los puestos de votación, especialmente en ciudades y municipios donde suelen registrarse mayores concentraciones de electores durante determinadas franjas horarias.

¿Por qué el horario de votación termina a las 4:00 p. m.?

El cierre de las mesas a las 4:00 de la tarde responde a lo establecido en el Código Electoral colombiano, que fija el horario de votación entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde en todo el país. La finalización de la jornada marca el comienzo de una etapa clave del proceso electoral. A partir de ese momento, los jurados de votación deben adelantar diferentes actividades para consolidar la información de cada mesa. Le interesa: Así se la jugaron los políticos paisas para la primera vuelta

¿Qué sucede después del cierre de las urnas?

Una vez concluye oficialmente la jornada electoral, comienza una de las fases más importantes del proceso: el conteo de los votos depositados durante el día. Los jurados de votación proceden a clasificar y contabilizar los sufragios, registrando los resultados en los formularios establecidos para tal fin. Con base en esa información, la Registraduría empieza a divulgar los primeros boletines con resultados preliminares. A medida que avanza el escrutinio y llega información desde los diferentes puestos de votación del país, las cifras se actualizan progresivamente para ofrecer un panorama cada vez más completo del resultado electoral. Conozca: Video | Petro mostró por quién votó pese a que ley prohíbe que el presidente haga campaña por algún candidato Este procedimiento busca garantizar la transparencia del proceso y permitir que los ciudadanos conozcan de forma gradual cómo evoluciona el conteo de votos.

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