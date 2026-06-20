Adelantan cierre de la frontera colombo-venezolana por elecciones presidenciales

Desde las primeras horas de este sábado se hizo efectivo el cierre de los pasos fronterizos oficiales entre Colombia y Venezuela, una medida adoptada por las autoridades nacionales en vísperas de la jornada electoral que se realizará este domingo en el país.
La restricción comenzó a regir en los principales corredores fronterizos de Norte de Santander y se extenderá como parte de las acciones de seguridad previstas dentro del dispositivo electoral desplegado por el Gobierno nacional para garantizar el normal desarrollo de las votaciones.
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Migración Colombia confirmó el cierre temporal de los pasos terrestres y fluviales autorizados en la frontera colombo-venezolana, especialmente en zonas de alta movilidad como Norte de Santander, La Guajira y Arauca. La medida busca reforzar los controles migratorios y prevenir cualquier situación que pueda alterar el orden público durante la jornada democrática.