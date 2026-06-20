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Adelantan cierre de la frontera colombo-venezolana por elecciones presidenciales

La restricción comenzó a regir en los principales corredores fronterizos de Norte de Santander y se extenderá como parte de las acciones de seguridad previstas dentro del dispositivo electoral

  • Colombia cierra frontera con Venezuela por elecciones presidenciales para este 21 de junio de 2026. FOTO: Colprensa
    Colombia cierra frontera con Venezuela por elecciones presidenciales para este 21 de junio de 2026. FOTO: Colprensa
Colprensa
Diario La República
hace 2 horas
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Desde las primeras horas de este sábado se hizo efectivo el cierre de los pasos fronterizos oficiales entre Colombia y Venezuela, una medida adoptada por las autoridades nacionales en vísperas de la jornada electoral que se realizará este domingo en el país.

La restricción comenzó a regir en los principales corredores fronterizos de Norte de Santander y se extenderá como parte de las acciones de seguridad previstas dentro del dispositivo electoral desplegado por el Gobierno nacional para garantizar el normal desarrollo de las votaciones.

Entérese: ¿Cómo se moverá el voto decisivo en segunda vuelta?

Migración Colombia confirmó el cierre temporal de los pasos terrestres y fluviales autorizados en la frontera colombo-venezolana, especialmente en zonas de alta movilidad como Norte de Santander, La Guajira y Arauca. La medida busca reforzar los controles migratorios y prevenir cualquier situación que pueda alterar el orden público durante la jornada democrática.

Las autoridades recordaron que las elecciones presidenciales se llevarán a cabo este domingo y que los ciudadanos colombianos habilitados para votar en departamentos fronterizos deberán ejercer su derecho al sufragio dentro del territorio nacional. En ese sentido, los puestos de votación ubicados en Norte de Santander, La Guajira y Arauca atenderán a los electores registrados en esas zonas.

Horarios de cierres en las fronteras con Colombia

El cierre temporal de los pasos fronterizos terrestres y fluviales autorizados inició a las 6:00 a.m. y se extenderá hasta las 6:00 a.m. del lunes 22 de junio, en el marco de la segunda vuelta presidencial de mañana.

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El Decreto 0631 del 20 de junio de 2026 modificó el artículo 26 del Decreto 0612 del 16 de junio, acortando el plazo inicial previsto para el cierre. Durante el periodo se restringirá el tránsito de viajeros por los pasos habilitados y se reforzarán los controles migratorios en zonas de frontera como parte del Plan Democracia 2026.

“En cumplimiento de las disposiciones adoptadas por el Gobierno nacional, Migración Colombia mantiene el despliegue operativo previsto en las zonas fronterizas del país, con el propósito de apoyar las medidas orientadas a preservar el orden público y garantizar la seguridad durante la jornada electoral”, señaló Gloria Arriero, directora de Migración Colombia.

La entidad reiteró que trabaja con las Fuerzas Militares, la Policía y demás autoridades para fortalecer los controles de ingreso y salida de viajeros. Invitó a la ciudadanía a consultar canales oficiales de información y a programar desplazamientos teniendo en cuenta la actualización de la medida.

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