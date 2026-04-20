Video | ¿Alistando fiesta por si gana? Un Fajardo DJ sorprende con temas de Ryan Castro y Karol G

El candidato presidencial Sergio Fajardo le ha apostado a estrategias llamativas para su campaña. Por ejemplo, el símbolo de la escoba para “barrer la corrupción”. Y, aunque tenga casi 70 años, eso no pareció ser impedimento para que hiciera de DJ en una fiesta al ritmo de artistas como Ryan Castro y Karol G.
Fue este sábado en la noche, en la sede de campaña de Bogotá, y con 200 personas, entre las que estaban su fórmula vicepresidencial Edna Bonilla y la representante Jennifer Pedraza, su jefa de debate.
En un video compartido en TikTok, pero replicado en otras redes sociales, se ve a Fajardo con su tradicional pinta de saco y camisa, disfrutando mientras toca en una tabla de DJ.
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Detrás hay una pared con graffiti, se ven luces moradas como en una discoteca y se escucha a diferentes personas cantando Sanka, de Ryan Castro, que justamente se presenta este fin de semana en Medellín.
En otro material se le ve jugando “beer pong”, un popular juego en las fiestas juveniles que consiste en usar una mesa de ping pong con vasos organizados para encestar una pelota en ellos. Si el equipo contrario la encesta, se debe beber el contenido del vaso.
Ciertamente, no es el primer ambiente en el que muchos se imaginarían a un candidato presidencial. Y precisamente ahí está parte de la intención desde la campaña.