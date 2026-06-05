Rescataron más de 300 perros hacinados, sin comida y en condiciones precarias en una casa en Cundinamarca

Un operativo conjunto de las autoridades ambientales y judiciales desmanteló recientemente un presunto centro de protección animal en Cundinamarca, donde centenares de caninos permanecían en condiciones críticas de salud y desnutrición.
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En el municipio de Carmen de Carupa, las autoridades rescataron a más de 300 perros que permanecían en condiciones precarias dentro de una vivienda. Según informó CityTV, una mujer fue judicializada por presuntamente utilizar una fundación de protección animal como fachada para albergar a los caninos en circunstancias que dañaban su bienestar.