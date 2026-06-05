¡Colombia es mundialista! La Selección Femenina venció a Uruguay y selló su clasificación a Brasil 2027

La Selección Colombia femenina de mayores ya es mundialista. El equipo nacional, dirigido por el vallecaucano Angelo Marsiglia, venció 1-0 a Uruguay por la penúltima fecha de la Liga de Naciones en el estadio Pascual Guerrero de Cali y selló su cupo al torneo que se disputará entre el 24 de junio y el 25 de julio de 2027 en Brasil.
El gol de la joven atacante Gisela Robledo en el primer tiempo consolidó a Colombia en el primer puesto de la tabla de posiciones con 17 puntos. Con eso, quedó a una victoria contra la Selección Paraguay, a la que enfrentará el próximo martes 9 de junio en suelo guaraní (6:00 p.m. de nuestro país), de quedarse con el título de la primera edición del torneo que promovió Conmebol para impulsar la competencia en el balompié femenino continental y, además, sirve como clasificatorias a la Copa del Mundo.