¡Colombia es mundialista! La Selección Femenina venció a Uruguay y selló su clasificación a Brasil 2027

La Selección Colombia femenina de mayores ya es mundialista. El equipo nacional, dirigido por el vallecaucano Angelo Marsiglia, venció 1-0 a Uruguay por la penúltima fecha de la Liga de Naciones en el estadio Pascual Guerrero de Cali y selló su cupo al torneo que se disputará entre el 24 de junio y el 25 de julio de 2027 en Brasil. El gol de la joven atacante Gisela Robledo en el primer tiempo consolidó a Colombia en el primer puesto de la tabla de posiciones con 17 puntos. Con eso, quedó a una victoria contra la Selección Paraguay, a la que enfrentará el próximo martes 9 de junio en suelo guaraní (6:00 p.m. de nuestro país), de quedarse con el título de la primera edición del torneo que promovió Conmebol para impulsar la competencia en el balompié femenino continental y, además, sirve como clasificatorias a la Copa del Mundo.

Las criollas, que vienen de ser subcampeonas en la Copa América que se jugó en Ecuador en 2025 suman, hasta el momento, cinco victorias, dos empates y aún no han perdido partidos. Junto al equipo nacional argentino, que el viernes igualó 1-1 contra Perú siendo local, son los dos elencos que tienen posibilidad de quedarse con el campeonato. Las albicelestes aparecen en la segunda casilla de la tabla de posiciones con 15 puntos. El martes visitarán a Ecuador (6:00 p.m.).

¿A cuántos Mundiales Femeninos ha clasificado Colombia?

Desde que empezaron a jugarse los mundiales femeninos en 1991, la Selección Colombia ha clasificado a tres mundiales: Alemania 2011, Canadá 2015 y Australia y Nueva Zelanda 2023. En las últimas dos ediciones que jugaron, las criollas han llegado a octavos de final.

En Brasil, que será su cuarta participación en una cita mundialista, Colombia anhela superar esa instancia, llegar a cuartos de final o soñar con ser semifinalistas. Para eso, el equipo dirigido por Marsiglia, que se ha consolidado como potencia en el fútbol femenino de Suramérica, contará con futbolistas como Mayra Ramírez, Leicy Santos y Linda Caicedo.

Esta última, figura del Real Madrid femenino –fue elegida mejor futbolista de la temporada que terminó por su club–, salió lesionada del encuentro contra las uruguayas. Corría el minuto 75 cuando, después de controlar una pelota, la caleña sintió un “pinchazo” en la pantorrilla de una de sus piernas. Salió en camilla de la cancha.