“Descartamos el fraude, tanto en el preconteo como en el escrutinio”: jefe de MOE UE

Lo primero que dijo el presidente Gustavo Petro luego de los resultados en primera vuelta fue que se había gestado un “fraude”. No fue un movimiento de la nada. Llevaba meses anticipando un anuncio tal cual.

Sin embargo, días después, tanto desde la Registraduría, la Procuraduría y entidades internacionales se contrarrestó completamente esta afirmación. Una de esas organizaciones fue la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea.

Desde EL COLOMBIANO hablamos con el jefe adjunto de este órgano internacional de veeduría, José Antonio de Gabriel, sobre el despliegue de la misión en estas elecciones, los resultados de su contundente informe presentado la semana pasada y su conclusión, remarcada, de que “no hubo irregularidades”.

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Para iniciar, ¿puede explicar cómo funciona la verificación que realiza la misión de observación electoral de la Unión Europea en Colombia?

“La misión de observación electoral de la Unión Europea fue desplegada ya en enero. Entonces, lo que nosotros hacemos es que observamos todo, no solo las jornadas electorales. Además, tenemos observadores en todos los departamentos que han estado siguiendo las campañas, desde las del Congreso hasta las de la huelga de las presidenciales.

Aparte de eso, analizamos muchas cosas. Analizamos todo el entorno legal, es decir, la legislación, que haya libertad de los candidatos a presentarse. Hacemos un monitoreo de las redes sociales y de las comunicaciones.

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Y también, desde luego, acompañamos a la Registraduría y al Consejo Nacional Electoral (CNE) para ver cómo se está desarrollando. Nosotros valoramos sobre todo la eficiencia, la transparencia, la eficacia y la actualidad de las mismas actividades.

Además, naturalmente, analizamos las campañas, el gasto de campaña, etcétera, y el papel de los medios de comunicación en la campaña. Con todo esto, vamos generando informes; ya hemos hecho dos preliminares y tenemos un plan final que contendrá recomendaciones”.

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Y ahora, para la segunda vuelta, ¿qué plan tienen?

“Bueno, seguiremos como hasta ahora. Mantenemos nuestra presencia en los departamentos. Y ya, cuando nos acercamos a la jornada electoral, aumentaremos el número de efectivos y tenemos, otra vez, cerca de 150 observadores en todo el territorio, que puede parecer poco, pero es porque nosotros funcionamos con un sistema de muestra representativa que hace que con estas unidades bien distribuidas en el país tengamos una foto de cada punto”.

Se ha hablado mucho de unas supuestas “irregularidades”, ¿ustedes qué encontraron?

“En nuestro informe hemos señalado que hicimos nuestra propia comprobación de la irregularidad de los resultados y hemos concluido que no existen irregularidades y descartamos cualquier caso de que haya existido cualquier tipo de fraude, en lo que se refiere a la publicación de los resultados, tanto en el preconteo como en el escrutinio”.

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Pero el jefe de Estado sí ha denunciado esto, ¿ustedes cómo ven el tema de la participación de Petro en el proceso electoral?

“Lo primero es que los protagonistas del proceso electoral son, naturalmente, los ciudadanos, que son quienes al final van a elegir al próximo presidente. Y también los candidatos. Lo que nos interesa señalar es que ninguno de los candidatos ha cuestionado en el proceso electoral los resultados que ya están presentados en sus campañas. Para nosotros, esos son los protagonistas: los candidatos y los ciudadanos”.

Pero en cuanto a esto, es cierto que en el primer pronunciamiento que tuvo Cepeda, él sí cuestionó el resultado. Desde su punto de vista, ¿cómo vio eso?

“Lo que dijo el candidato Cepeda, al principio, casi la misma noche, es que estaban analizando los resultados. Pero luego dijo otra vez, claro, al día siguiente, ya con más tiempo para ver, que no habían encontrado irregularidades que pudieran justificar; yo creo que es importante decir las cosas como son. Y eso es lo que dijo Cepeda, es decir, tenemos a dos candidatos que han aceptado los resultados en campaña”.

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Ustedes advirtieron una posible parcialidad de los medios estatales. ¿Qué impacto tiene esto en el proceso electoral?

“Creo que es importante ponerlo todo en contexto. Lo que tenemos en Colombia es un panorama mediático polarizado. Es decir, vemos unas tendencias más favorables a unos que a otros en unos medios, y según la tendencia del medio, se nota más. Hemos visto, desde luego, que los medios públicos, es cierto que no son los que tienen mayor audiencia en el país, han tenido claramente una cobertura favorable tanto a las actividades del presidente y del gobierno y al señalamiento de sus logros, como al candidato Iván Cepeda y a los otros que han tenido una presencia menor.

En este sentido, eso es lo que refleja el informe; también muestra lo que ha reflejado la prensa privada en su momento. Más bien, lo que ha hecho es generar una cobertura semejante para los dos candidatos, de los cuales dos estaban en un lado del espectro ideológico y el otro en el otro lado del espectro ideológico, y que los medios privados en conjunto son los que más cobertura tienen. Los que más audiencia tienen en el país.

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Por lo tanto, si uno lo pone todo junto, lo que veo es que ha habido pluralismo, que los ciudadanos han tenido acceso a todos los puntos de vista, pero que ese pluralismo se ha ordenado de forma simétrica entre medios privados y medios públicos”.

Hablando del tema de la segunda vuelta, ¿qué recomendaciones le harían al Gobierno y a todas las entidades para asegurar el buen funcionamiento de esta nueva jornada electoral?

“Colombia tiene un patrimonio inmenso del que debe sentirse orgulloso, y este es la forma en que organizan sus elecciones. Se hace con transparencia, con participación ciudadana, no solo como votantes, sino también como miembros no remunerados de las mesas, los famosos jurados electorales. Y luego, la enorme participación de la sociedad civil con organizaciones tan destacadas como la MOE Colombia.

En este sentido, importantísimo el papel de los medios de comunicación que han generado una enorme información durante el proceso. Todo esto se suma a otro gran patrimonio, que son los órganos de control independientes. Entre ellos, la Registraduría, que ha hecho un trabajo que nosotros consideramos muy experiente (experimentado), extremadamente transparente. Es impresionante ver lo rápido que se presentan los resultados y lo rápido que se avanzaron los estudios”.

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Más allá de la polarización, estas elecciones han estado marcadas por hechos de violencia política, como el atentado contra Miguel Uribe. ¿Cómo evalúan ustedes el clima de seguridad de esta campaña y qué diferencias encuentran frente a procesos electorales anteriores?

“Creo que el asesinato del senador Uribe fue realmente una tragedia, como lo es siempre cuando un candidato con una posición destacada es asesinado de esta manera. Es realmente una tragedia y algo tremendo. Lo que sí vimos es que, tras el asesinato del congresista, se activó antes de lo habitual el ‘Plan Democracia’, que ha llegado a movilizar prácticamente al cuarto millón de efectivos entre el Ejército y la Policía. Realmente han hecho un trabajo excelente para permitir que se lo pasen en todas las veredas del país, en todos los centros poblados, en las ciudades, en todas las partes”.

También llevando un poco el tema hacia la proliferación de las noticias falsas, o bueno, narrativas engañosas, ¿ustedes ven que tal vez ha tenido mayor injerencia en estas elecciones?

“Es una pregunta muy interesante. Lo que nosotros vemos a lo largo del tiempo es que la desinformación, muy a menudo, pero no especialmente vinculada a las redes sociales, es un instrumento. Es un fenómeno mundial. Entonces, sí, desde luego, hemos identificado campañas de desinformación, también campañas de denigración o de ilustración de los candidatos con narrativas que generaban unos estereotipos burlescos para criticarlos. Hemos visto también ataques homófobos, hemos visto ataques racistas, hemos visto ataques machistas en algunos casos”.

Para finalizar, la polarización ha marcado la pauta en estas elecciones y ahora quedan dos candidatos con posiciones ideológicas muy distintas. ¿Cree que esto podría aumentar? ¿Y qué impacto tiene que no haya debates?

“La campaña ha sido polarizada y, naturalmente, ahora que solo quedan dos candidatos, ambos intentarán atraer a los votantes que aún no han tomado una decisión. Respecto a los debates, considero que la legislación colombiana es clara. Y en las democracias es una forma importante de que los ciudadanos accedan a lo conformado y conozcan las propuestas, que estas entren en discusión y en diálogo entre los ciudadanos. Pero corresponde especialmente a los candidatos decidir si debaten, como cuándo y en qué momento”.

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