Encuesta Invamer: 70% de la muestra es de estratos 1 al 3, ¿cómo incide en los resultados y qué lectura deja?

La encuesta Invamer de este 26 de abril puso a Iván Cepeda con un 44,3 % de intención de voto, a Abelardo de la Espriella con un 21, 5 %, a Paloma Valencia con un 19,8 % y a Claudia López con un 3,6 %. Para esta medición se hicieron 3.800 encuestas en 149 municipios (24 capitales y 125 no capitales).
Una particularidad que tuvo la encuesta es que alrededor del 70% de ella se hizo en estratos 1, 2 y 3 (22,7 % en el 1, 28,7 % en el 2 y 18,5 % en el 3). ¿Qué dicen los expertos ante esta metodología?
EL COLOMBIANO consultó a Yann Basset, PhD en Ciencia Política y profesor de la Universidad del Rosario, quien dijo que esa selección de la muestra es normal en ese tipo de mediciones, y explicó por qué hay pocos encuestados de estratos altos:
“Es la proporción del peso de la estratificación de la población en el país. Sobre todo, si tomamos en cuenta el mundo rural. Solo en Bogotá, lo esencial de la población bogotana vive en estratos 2 y 3”, dijo.
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El experto agregó que “en la capital es donde probablemente hay más gente de los estratos altos; si añadimos las ciudades secundarias, los pueblos y el mundo rural, los estratos 4, 5 y 6 son minoritarios. Esta ponderación es normal”.