Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Encuesta Invamer: Aprobación de Gustavo Petro sigue cayendo mes tras mes a poco tiempo de terminar su mandato

Pese a haber iniciado el año con una favorabilidad cercana al 50 %, los últimos sondeos presentan una tendencia a la disminución de la aprobación de los colombianos, teniendo una caída superior al 3%.

  • El presidente Gustavo Petro ha bajado su aprobación en un 3 % durante el 2026 según las mediciones de Invamer. Fotos: Presidencia y captura Noticias Caracol
    El presidente Gustavo Petro ha bajado su aprobación en un 3 % durante el 2026 según las mediciones de Invamer. Fotos: Presidencia y captura Noticias Caracol
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
bookmark

A pocos días de que se cierre la publicación de los sondeos por la normatividad colombiana, la firma Invamer dio a conocer a través de Noticias Caracol y Blu Radio la última encuesta antes de la primera vuelta presidencial. Allí midió la aprobación del presidente Gustavo Petro.

De acuerdo con este último sondeo, a la pregunta si aprobaba o desaprobaba la forma como Gustavo Petro se está desempeñando en su labor como presidente de Colombia, el 45,8 % de los encuestados respondió que la aprueba mientras que un 50,4 % lo desaprueba.

Lea también: Encuesta Invamer: Cepeda lidera con 44,9 %, Abelardo sube a 31,6 % y Paloma baja a 14%

Este indicador, aunque aún está lejos de su cifra más baja de aprobación que fue del 34 % en mayo del 2023, sí muestra una tendencia a la baja en este 2026 a poco de quedarle dos meses de salir de la Casa de Nariño.

El mandatario Petro, luego de decisiones como el aumento del salario mínimo en un 23%, había iniciado este año electoral en un 49 % de aprobación, la segunda cifra más alta en su administración, teniendo en cuenta que su primera medición en noviembre de 2022 arrojó una favorabilidad del 50 %.

Sin embargo, tras varias mediciones que lo ponían en una aprobación que variaba entre el 34 al 38 %, parecía que en su último año de gestión y en medio de su búsqueda por impulsar la candidatura de Cepeda, este indicador iba a tener un repunte, acercándose a la barrera del 50 %. Pero entre febrero y abril dicha favorabilidad cayó un 2 %, algo que sigue por el mismo rango, disminuyendo un 1,2 % de abril a mayo. En total, su aprobación en el 2026 ha caído un 3,2 %.

Cifras similares presenta la desaprobación de Petro, la cual en algún momento alcanzó su cifra máxima del 60% y no tuvo modificaciones importantes entre 2024 y 2025. A inicios del 2026 alcanzaba su segunda cifra más baja del 46 % y en su medición de abril aumentó un 3 %. Ahora dicha desaprobación vuelve a superar el umbral del 50 % y se ubica en un 50,4 %.

Esa disminución de la aprobación del presidente coincide con un repunte del negativismo en el país donde un 52,2 % de los encuestados manifiestan que en Colombia las cosas van por mal camino.

Por el momento queda esperar si esa desaprobación del presidente Petro se verá marcada en las urnas con el candidato elegido para defender la continuidad de su proyecto político, Iván Cepeda, quien sigue liderando la intención de voto en primera vuelta según la misma encuesta de Invamer.

Siga leyendo: Encuesta Invamer | Abelardo le recorta distancia a Cepeda en una eventual segunda vuelta, ¿cómo le va a Paloma?

Encuesta Colombia Opina by Andres Castillo

Responsive Image Banner responsive

Temas recomendados

Política
Encuesta Invamer
Presidencia
Elecciones 2026
Encuesta
Elecciones
Colombia
Gustavo Petro
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos