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Encuesta GAD3: Cepeda se aleja de posibilidad de ganar en primera vuelta con el 36% de intención de voto

La medición muestra otro panorama al de la encuesta Invamer, de este 26 de abril, ¿cómo lo explican los expertos?

  • Iván Cepeda puntea en todas las encuestas, mientras Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella se disputan el segundo lugar. Foto: Colprensa/EL COLOMBIANO.
    Iván Cepeda puntea en todas las encuestas, mientras Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella se disputan el segundo lugar. Foto: Colprensa/EL COLOMBIANO.
El Colombiano
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hace 48 minutos
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La nueva encuesta de GAD3, publicada para Noticias RCN, La FM y La República, deja ver a un Iván Cepeda estancado en 36%, pero con la segunda vuelta asegurada. Abelardo de la Espriella también sale estancado, con el mismo 21% de la medición anterior, de marzo. Entretanto, Paloma Valencia bajó del 16% al 13%.

Candidatos de centro como Claudia López (3%) y Sergio Fajardo (2%), suman entre los dos lo mismo que el voto en blanco (5%). Entretanto, otros como Santiago Botero, Miguel Uribe Londoño, Luis Gilberto Murillo, Roy Barreras y otros no superan el 0,8%. De hecho, Barreras registra 0,0%, lo mismo que el desconocido Gustavo Matamoros.

Lea también: Los que le hablan al oído a Paloma Valencia: Álvaro Uribe y estrategas

Con respecto a la medición de marzo, Cepeda subió un 1%, dentro del margen de error. De la Espriella se mantuvo en el mismo lugar y Valencia disminuyó de 16% a 13%.

En cuanto a los candidatos vicepresidenciales que preferirían los encuestados, Aída Quilcué subió del 28% al 32%, y José Manuel Restrepo del 18% al 19%. Juan Daniel Oviedo bajó los mismos tres puntos que Valencia: pasó del 18% al 15%.

Segunda vuelta

El escenario de segunda vuelta entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella refleja el mismo estancamiento. En marzo, Cepeda tuvo un 45% frente a un 36% del abogado cordobés, mientras que ahora Cepeda tiene un 46% frente a un 35%.

Contra Paloma Valencia seguiría ganando Cepeda con un 44% ante un 37%. En este caso, Valencia bajó del 40% que había sacado en marzo. Y, en una segunda vuelta entre Valencia y De la Espriella, que parece improbable, el abogado ganaría con un 28%, pero 25% votarían en blanco y el 20% no votaría.

Demografía y metodología

La encuesta tuvo en cuenta una edad media de 45 años, con 30% de los encuestados entre 18 y 34 años, 38% entre 35 y 54 y 32% con más de 55. 22% fueron trabajadores del sector privado, 9% del público, 38% independientes, 7% jubilados o pensionados, 6% con contrato suspendido o cesante, 4% estudiantes, 9% trabajo doméstico no remunerado y 6% otros.

En términos de estratos, el 62% dijo pertenecer a los estratos 1 y 2, el 25% al 3, y el 11% entre el 4 y el 6.

Lea también: Elecciones 2026: Cepeda sube y Paloma Valencia se duplica, metiéndose en la pelea por la segunda vuelta, según Invamer

Análisis de expertos

EL COLOMBIANO consultó a Ricardo Ruiz, politólogo y analista de datos, las diferencias entre las encuestas de GAD3 e Invamer se deben a la metodología.

En Invamer se vieron resultados muy distintos: ante la pregunta de “si las elecciones a la presidencia se realizaran el próximo domingo, ¿por cuál candidato votaría usted?”, los encuestados respondieron así: Iván Cepeda 44,3 %, Abelardo De La Espriella 21,5%, Paloma Valencia 19,8%, Claudia López 3,6% y Sergio Fajardo 2,5%.

“La metodología en buena parte da cuenta de eso. La encuesta de Invamer es presencial y requiere un muestreo muchísimo más grande, y cuando se sobrerrepresentan estratos pequeños o áreas rurales, esos perfiles tienen actualmente cercanía con candidaturas como las de Cepeda, y en menor medida, Abelardo”, dijo.

Y agregó: “con Paloma suceden dos elementos: concentra su votación en centros urbanos como Medellín y Arauca y Bogotá, precisamente en donde hay mayor indecisión y el votante se define tardíamente. También, GAD3 es más cauto en los resultados, deja un ancho de incertidumbre mucho más alto”.

Este diario también habló con Yann Basset, doctor en Ciencia Política y profesor de la Universidad del Rosario, quien destacó “la tendencia” y dijo que “cada encuesta tiene su metodología, es normal que muestren algunas diferencias, una grande es que Invamer está basando sus estimaciones de intención de voto sobre el electorado que dice estar seguro de ir a votar”.

Mientras tanto, GAD3 “tiene en cuenta a los indecisos, lo que da porcentajes ligeramente distintos. De todos modos, hay que recordar que las encuestas son fotografía de un momento, lo importante es mirar las tendencias que pueden existir de una encuesta a la otra”.

Ficha técnica

FICHA TÉCNICA (I) PERSONA JURÍDICA QUE REALIZÓ EL ESTUDIO GAD3 Colombia S.A.S. PERSONA JURÍDICA QUE ENCOMENDÓ EL ESTUDIO RCN Televisión S.A. TIPO DE ESTUDIO Encuesta OBJETIVO Proporcionar información estratégica y representativa sobre el clima de opinión pública y la dinámica de la competencia electoral en Colombia, evaluando el posicionamiento de los liderazgos políticos de cara a los comicios de 2026. TEMAS TRATADOS Coyuntura nacional (situación económica, política y social), favorabilidad de candidatos a Presidente de la República, intención de voto en primera vuelta presidencial y simulación de escenarios competitivos para la segunda vuelta. FECHAS DE REALIZACIÓN 20-22 de abril de 2026 FINANCIACIÓN GAD3 Colombia S.A.S. certifica que el presente estudio ha sido financiado en su totalidad por RCN Televisión S.A. mediante contrato de prestación de servicios comerciales, sin ningún otro aporte o contraprestación de terceras partes. NO APORTES En cumplimiento de la normativa electoral, GAD3 Colombia S.A.S. no ha realizado aportes, donaciones ni contribuciones a campañas electorales, partidos, movimientos políticos o grupos significativos de ciudadanos durante el presente proceso electoral. FICHA TÉCNICA (II) UNIVERSO Población residente en Colombia, de 18 años o más, con derecho a voto. Referencia oficial: Censo Electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil al 7 de abril de 2026. MÉTODO DE RECOLECCIÓN Encuesta telefónica asistida por computador (CATI). Selección aleatoria mediante el algoritmo de doble aleatorización del sistema CATI (software propio) sobre marco operativo congelado de registros de telefonía móvil. ESPACIO GEOGRÁFICO Nacional (32 estratos departamentales). Inclusión de 9 municipios forzosos conforme al Art. 4 Ley 2494/2025 y Art. 45 Ley 2056/2020: Bogotá D.C., Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Soacha y Cúcuta (1.ª regla ≥800.000 hab.) + Ibagué y Villavicencio (2.ª regla, mayor población de región). MARCO DE MUESTREO Marco de referencia poblacional: Censo Electoral de la Registraduría (7 de abril de 2026). Afijación proporcional a dicho censo. Marco operativo de contactación: base congelada de registros de telefonía móvil. DISEÑO MUESTRAL Muestreo probabilístico estratificado por departamento con afijación proporcional al Censo Electoral. Ponderación iniciada a partir del vector de pesos de diseño d_k = N_h^operativo / n_h. Calibración post-estratificada (raking) por sexo×edad (3 grupos: 18-34, 35-54, 55+) y estrato socioeconómico (1-2 / 3 / 4-6), conforme a proyecciones DANE 2026 y GEIH. Ajuste electoral complementario del balance Petro/Rodolfo (recuerdo 2V 2022) según datos oficiales de la Registraduría, con intensidad calibrada conservadoramente compatible con el capado de pesos y con MoE < 3% por indicador (Art. 4 Ley 2494/2025). Control de varianza mediante limitación de pesos extremos. FICHA TÉCNICA (III) 1.500 Entrevistas nominales n nominal 1.411 n-efectivo (Kish) tras ponderación 95% Nivel de confianza valor crítico z = 1,96 MARGEN DE ERROR Margen de error máximo ≈ ±2,61% para el total de la muestra (95% confianza, p=q=0,5), calculado sobre n-efectivo de Kish. Margen de error por indicador reportado en Anexo XIII (incluye n válido, SE, MoE y DEFF por indicador). PONDERACIÓN DE LA MUESTRA Pesos iniciales: vector de pesos de diseño d_k = N_h^operativo / n_h derivados del marco operativo congelado. Etapa 1 — Ajuste sociodemográfico: raking nacional por sexo×edad (DANE 2026) y estrato socioeconómico (GEIH). Etapa 2 — Ajuste electoral: calibración por recuerdo de voto 2V 2022 (Petro/Rodolfo, Registraduría), con intensidad calibrada conservadoramente compatible con el capado de pesos y con MoE < 3% por indicador (Art. 4 Ley 2494/2025). Control de varianza: recorte de pesos extremos en rango [0.80, 1.40]. DEFF observado: 1,06. Fuentes externas: los vectores de población objetivo utilizados en la calibración proceden de las Proyecciones de Población DANE 2026 (sexo por edad), la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE (estrato socioeconómico) y el escrutinio oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil (recuerdo de voto en segunda vuelta presidencial de 2022). FICHA TÉCNICA (IV) CANDIDATOS POR LOS QUE SE PREGUNTA Presidenciales: Abelardo de la Espriella, Carlos Caicedo, Clara Eugenia López, Claudia López, Gustavo Matamoros, Iván Cepeda, Luis Gilberto Murillo, Mauricio Lizcano, Miguel Uribe Londoño, Paloma Valencia, Roy Barreras, Santiago Botero, Sergio Fajardo y Sondra Macollins. Vicepresidenciales: Aída Marina Quilcué, Carlos Fernando Cuevas, Edna Cristina Bonilla, José Manuel Restrepo, Juan Daniel Oviedo, Leonardo Humberto Huerta, Leonardo Karam Helo, Luisa Fernanda Villegas, Luz María Zapata, María Consuelo del Río, Martha Lucía Zamora, Mila María Paz Campaz, Nelson Javier Alarcón y Pedro Luis de la Torre. CUESTIONARIO El cuestionario íntegro del estudio se adjunta como documentación técnica independiente al presente informe, garantizando la transparencia y verificabilidad de la totalidad de las preguntas formuladas. EQUIPO TÉCNICO RESPONSABLE Dr. Narciso Michavila Núñez (responsable estadístico), Javier Sánchez García y Mario Martín Fernández. El equipo técnico garantiza la total autonomía en el diseño, ejecución y análisis de los resultados, sin interferencia de los entes financiadores. Nota: Los porcentajes pueden no sumar 100 y puede existir una diferencia de ±1 p.p. con respecto al total, debido al redondeo o la existencia de respuestas múltiples.

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