El DIM al límite: todos los escenarios para clasificar a los playoffs en la última fecha. ¿Qué necesitan los demás?

La definición del torneo entra en su fase más tensa y cada resultado puede cambiar por completo el destino de los equipos en competencia. Entre todos los escenarios, el caso del Deportivo Independiente Medellín es uno de los más determinantes, ya que su clasificación depende de una combinación de resultados propios y ajenos.

A continuación, el panorama completo de opciones para todos los equipos involucrados, empezando por el DIM, que es uno de los más complejos y decisivos de todos. El Rojo recibirá a Águilas en el Atanasio. Ganando clasifica si Cali no gana o si Santa Fe e Inter empatan. Empatando necesita que Santa Fe pierda por 2 goles y que Cali y Millonarios pierdan. Mientras que, perdiendo, entra en un escenario crítico donde necesita que Santa Fe pierda por 3 goles más que él, que Cali pierda por 2 goles más que él, que Millonarios pierda y que Bucaramanga empate o pierda.

En pocas palabras, el DIM tiene múltiples caminos, pero todos están altamente condicionados por lo que hagan Santa Fe, Cali y Millonarios.