En video | Jóvenes por la democracia: participación política, más allá del voto

La tercera entrega de Jóvenes x la Democracia, una alianza del Grupo EL COLOMBIANO y Voces de la Tierra, profundiza en las diversas rutas para influir en las decisiones públicas. Lejos de la idea de que el poder es exclusivo de los cargos de elección popular, este episodio analiza cómo la incidencia institucional, el control social y la acción comunitaria se entrelazan para ejercer la democracia.

La conversación, titulada “Más allá del voto, tu camino en la democracia”, es moderada por Juan Pablo Muñoz, integrante del colectivo, y cuenta con la participación de Felipe Vélez, excandidato a la Alcaldía de Medellín; Lucidia Amaya Osorio, coordinadora jurídica de Todos x Medellín; y Luis Fernando Álvarez, “El Aka”, sembrador de Agroarte y coordinador de minucias para la Tejeduría Territorial.

Los múltiples caminos de la incidencia

El eje central de la conversación gira en torno a una idea fundamental: el voto es el punto de partida, no la finalidad. Lucidia Amaya es enfática al señalar que el ejercicio electoral debe estar seguido de una etapa crítica de vigilancia ciudadana, para asegurar que los recursos públicos sean gestionados de manera adecuada.

El debate permite desglosar la participación en tres pilares clave:

• Incidencia institucional: Felipe Vélez recuerda hitos históricos como la Séptima Papeleta, un movimiento liderado por jóvenes que demostró cómo la presión social puede derivar en transformaciones estructurales, como la Constitución de 1991.

• Control social y veeduría: Desde la experiencia de Todos x Medellín, se destaca la importancia de que la sociedad civil actúe como auditor permanente de la gestión estatal, garantizando transparencia en la administración de lo público.

• Acción comunitaria: “El Aka” aporta la visión desde el territorio y subraya que los movimientos colectivos son formas legítimas de resistencia y construcción política. Según su análisis, la juventud actual debe asumirse como “hijos o hijas de su tiempo”, romper los ciclos de violencia que marcaron a generaciones anteriores y proponer nuevas narrativas desde la paz y la cultura.

Un recuento de la serie

La serie Jóvenes x la Democracia ha trazado una hoja de ruta para comprender el papel de las nuevas generaciones en el panorama de participación nacional. Este tercer capítulo se suma a un análisis que comenzó con el examen de las acciones posibles que pueden definir el futuro antes de cumplir los 18 años y continuó con el derribo de prejuicios generacionales.

Episodio 1: En el arranque de este especial, el debate se centró en la necesidad del liderazgo y la incidencia digital de quienes aún no pueden votar, pero ya influyen en el debate público a través de contenidos, movilización en redes y espacios de discusión.

Episodio 2: La segunda entrega profundizó en cómo las nuevas generaciones pueden vencer la apatía y asumir un papel activo en la democracia colombiana de cara a las próximas elecciones. Los expertos concluyeron que es clave construir criterios propios a partir de la libertad individual y el intercambio respetuoso de ideas, incluso entre sectores con posturas opuestas.

