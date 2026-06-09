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Pilas con usar el celular en el puesto de votación: estas son las razones

La Registraduría y la Procuraduría reiteraron el llamado a no hacer uso de celulares ni cámaras de fotografía y video en los puestos de votación de la segunda vuelta presidencial.

  • Puede revisar si fue designado jurado de votación en la página de la Registraduría. Foto: Registraduría
    Puede revisar si fue designado jurado de votación en la página de la Registraduría. Foto: Registraduría
El Colombiano
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hace 1 hora
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La Registraduría y la Procuraduría recordaron el llamado a no hacer uso del celular ni de cámaras fotográficas o de video en el puesto de votación de las segunda vuelta presidencial. Especialmente, en los cubículos de votación.

La Registraduría recordó que la segunda vuelta presidencial es el 21 de junio, y que los puestos de votación estarán abiertos continuamente, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Los colombianos elegirán entre las fórmulas de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo e Iván Cepeda y Aída Quilcué.

La restricción que explicaron las entidades tiene como finalidad evitar la materialización de delitos electorales como la corrupción de sufragante y el tráfico de votos, contenidos en los artículos 390 y 390A del Código Penal colombiano.

Lea también: “Descartamos el fraude, tanto en el preconteo como en el escrutinio”: jefe de MOE UE

De manera excepcional, explicaron las entidades, podrán hacer uso de estos dispositivos los medios de comunicación debidamente identificados y los funcionarios del Ministerio Público (Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General de la Nación y personerías).

Específicamente, aquellos que hayan sido designados para ejercer labores de vigilancia electoral el día de los comicios o que deban desempañar funciones propias de sus competencias.

También recordaron que el uso del celular por parte de los ciudadanos solo estará permitido para mostrar al jurado de votación la cédula de ciudadanía digital al momento de ejercer su derecho al voto.

Con respecto a la facultad de vigilar y observar el proceso democrático que tienen los testigos electorales debidamente acreditados y los observadores electorales autorizados, la Registraduría y la Procuraduría precisaron que a partir de las 4:00 p. m. estará permitido el uso de celulares y de cámaras fotográficas o de video.

“La Registraduría Nacional del Estado Civil y la Procuraduría General de la Nación hacen un llamado a los ciudadanos y a los demás actores del proceso electoral para que acaten estas disposiciones, con el propósito de garantizar unas elecciones íntegras, transparentes y confiables”, dijeron en un comunicado.

Proceso de votación

El proceso para votar es sencillo. Llegue a su lugar de votación y revise las carteleras en donde encontrara en qué mesa le corresponde votar según su cédula. Si quiere, puede también averiguarlo antes de salir de su casa, esta información la encuentra en la página web de la Registraduría.

Únicamente necesita llevar su cédula de ciudadanía original. Son válidas la cédula amarilla con hologramas y la cédula digital verificable. No sirven contraseñas, fotocopias, denuncias por pérdida ni fotos del documento en el celular.

Muchos ciudadanos también se preguntan si pueden llevar su propio lapicero; la respuesta es . Aunque la Registraduría también los entrega en los puestos de votación.

Se han conocido alertas de personas que dicen que cuando en la mesa llenan sus datos no está bien escrito el número de la cédula, para su tranquilidad usted tiene derecho a revisar que sus datos estén correctos.

Los jurados de la mesa le entregan el tarjetón, en esta oportunidad es uno solo y es más fácil que los de las parlamentarias porque este es más corto y tiene fotos de los candidatos.

¿Cómo marcar el tarjetón para que no anulen su voto?

Otro punto clave está en la forma de marcar el tarjetón. Solo se puede escoger una opción y la marca debe quedar dentro del recuadro correspondiente. Si la equis (X) sobrepasa la casilla y toca otra, el voto puede terminar anulado. Si tiene dudas sobre cómo votar correctamente, lo mejor es preguntarle al jurado antes de marcar.

En caso de equivocarse al diligenciar el tarjetón, todavía hay solución. Antes de depositarlo en la urna puede solicitar una nueva tarjeta electoral.

También es importante no confundir el voto en blanco con dejar el tarjetón vacío. Si una persona quiere votar en blanco, debe marcar expresamente esa casilla. Si deja la tarjeta sin marcar, ese voto no se cuenta como voto en blanco ni como voto válido.

Las autoridades además recomiendan evitar el uso del celular dentro del cubículo de votación, ya que el voto es secreto y tomar fotografías puede generar inconvenientes.

Finalmente, después de votar, recuerde guardar el certificado electoral. Ese documento puede servir más adelante para acceder a descuentos en algunos trámites y otros beneficios establecidos por la ley.

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