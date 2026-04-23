“Si caemos en la lógica de Iván Cepeda, no habrá contrapesos y destruirá las instituciones”: candidato José Manuel Restrepo

El exministro de Hacienda y Comercio, José Manuel Restrepo, apoyó a Paloma Valencia para la consulta de marzo, pero días después se convirtió en la fórmula de Abelardo de la Espriella. Según el académico, para competirle a Cepeda, deben alejarse de los partidos políticos tradicionales. En caso de perder, dice, igual apoyaría a Valencia en segunda vuelta. En diálogo con EL COLOMBIANO, el exrector de varias universidades, se refirió a lo más reciente de la campaña y habló de sus tres principales propuestas.

Este fin de semana causó polémica por sus declaraciones en relación con la gestión de Francia Márquez: “Yo no voy a montar en helicóptero”, dijo. Utilizó mal la expresión, se escuchó como una burla.

“No tiene ninguna connotación racista ni clasista. Es un mensaje irónico sobre el rol que debería tener un vicepresidente, que debe ser mucho más potente. Y ni siquiera es por Francia, sino por cualquier vicepresidente. Además, a Francia ni siquiera la dejaron actuar como vicepresidenta. El problema no es de ella ni siquiera, es problema de Petro. En todo caso, no tenía ninguna connotación. Es como si me hicieran a mí una crítica con tono cachaco por cualquier cosa”.

Pero se refirió a cómo habla. Por más que haya sido de buena manera no se ve bien burlarse de una persona porque no pronunció algo bien.

“No es que hable bien o mal, es que así se pronuncia. Incluso en ese español del Pacífico. Es como si alguien se burlara de Abelardo porque habla costeño. Al final, con o sin ironía, lo que tengo claro es que un vicepresidente tiene que ser mucho más que eso. Debe tener la capacidad de ser presidente de la República. Los colombianos deben saber que cuando eligen, eligen a un presidente y a un vicepresidente. Si el vicepresidente no tiene la condición para ser presidente, están eligiendo mal, porque la misión constitucional es reemplazar temporal o definitivamente al presidente. En mi caso, mi tarea será conectar lo local con lo internacional y proyectar a Colombia al 2050 en seguridad estratégica, energía, cuarta revolución industrial, tranquilidad para los mercados y relaciones con Estados Unidos”.

Usted ya lleva un mes de campaña. ¿Cómo es la rutina?

“Se duerme poco. Me siento como en Disneyland, porque no hay nada más divertido que una campaña. Me parece espectacular estar en contacto con la gente, escucharlas. Me parece divertido. Nunca había hecho campaña, salvo una pequeña cuando fui candidato a edil de Chapinero. Fui la votación más alta de Bogotá”.

¿Por qué le aceptó ser fórmula a Abelardo de la Espriella, una figura más asociada a la confrontación que al consenso técnico que lo ha caracterizado a usted?

“Porque estamos en un momento desafiante del país, donde nos jugamos la democracia. Quienes tenemos liderazgo debemos estar dispuestos a servir, quemar las naves y entregarlo todo. Lo hago por Colombia, por mis hijos y por los hijos de los colombianos. Estamos en un riesgo grande, esto no es una elección normal, es una elección definitiva”.

¿En qué sentido definitiva?

“Si caemos en la lógica de la fórmula Cepeda-Quilcué, tendremos un problema grave de destrucción de pesos y contrapesos de la democracia, de destrucción de las instituciones, arrancando con la autonomía de la banca central. Tendremos afectación de las libertades y de la iniciativa privada. Así lo dice la propuesta de constituyente y el programa de Gobierno de Cepeda. En momentos críticos hay que dar un paso adelante. En las conversaciones con Abelardo, él entiende que puedo complementar su fórmula con conocimiento, experiencia pública y capacidad de gestión. Tengo ese tono de contribución al plan de gobierno, de aporte en las conversaciones, de saber cómo exigir resultados a los actores de política pública, y aporte en temas de educación, cultura, hacienda, salud e internacional. Tenemos claro lo que tenemos que hacer, tenemos coherencia, no tenemos tibieza”.

La gente interpreta su nombramiento como una forma de dar tranquilidad a ciertos sectores frente a Abelardo de la Espriella, lo conocen como abogado litigante, pero no lo han visto actuar o sus casos de defensa han generado incomodidad. Hay temor a votar por él.

“No creo que consiga votos por esa vía, pero si fuera el caso, habla bien de Abelardo, porque buscó a alguien que complemente su propuesta de gobierno, es decir, una apuesta en la construcción de Estado. Yo puedo ser un puente de unidad, especialmente en una segunda vuelta, donde se va a necesitar construir unidad”.

Desde el Gobierno considerarían que es mejor que Cepeda se enfrente a Abelardo y no a Paloma en segunda vuelta, que recogería más votos. ¿Ha pensado en que De la Espriella gana en primera pero pierde en segunda?

“La última encuesta de AtlasIntel muestra lo contrario: la diferencia entre Abelardo y Cepeda es mayor a favor de Abelardo. Polymarket también muestra una tendencia creciente hacia Abelardo. En las calles sentimos que el apoyo crece. Pero más allá de eso: bien o mal, la propuesta de Iván Cepeda está en cabeza del presidente Petro. Enfrentarse a una propuesta popular requiere otra propuesta popular, y Abelardo tiene ese carisma. La gente no quiere más de lo mismo, la gente no quiere volver al pasado”.

Usted habla de no volver al pasado y usted es parte del pasado...

“En parte, pero llegué por razones académicas, no políticas. Nunca he pertenecido a partidos tradicionales. De hecho, nunca conocí al expresidente Iván Duque. Cuando me llamó fue por razones académicas. Lo mismo pasó con Abelardo”.

Díganos tres puntos fundamentales del gobierno de Abelardo de la Espriella.

“Primero, salud: enfrentar la crisis humanitaria con una estrategia de choque de diez billones de pesos y medidas estructurales. Los pacientes no tienen acceso a medicamentos. Tenemos que revisar qué errores se han cometido, enfrentar la corrupción, pagar la deuda y recoger parte de lo que propuso Petro que se quedó en el bla bla bla, porque ese es su estilo, y llevarlo a la práctica, que es promoción, prevención y atención primaria en salud”.

Lo de los diez billones, ¿de dónde van a salir?

“De revisar equipos básicos, gastos de infraestructura, eficiencia administrativa en EPS y otros ajustes, además de recursos del presupuesto”.

¿Qué otros temas son clave?

“Segundo, crecimiento y ajuste fiscal: reducir el tamaño del Estado, combatir la evasión y corrupción, y promover sectores productivos. Tercero, seguridad: combatir la extorsión, el microtráfico y fortalecer la Fuerza Pública”.

¿Qué tan grave es la situación fiscal? Uno ve el país y siente que está en cuidados intensivos.

“Hay que sentarse con calificadoras e inversionistas con un plan serio de ajuste y crecimiento para reducir la prima de riesgo. Hay que darle tranquilidad a los mercados, aún no hay claridad sobre cuál es el futuro”.

Si pasa Paloma Valencia a segunda vuelta, ¿la apoyarán?