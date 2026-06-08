Aerocivil mantiene cerrado el aeropuerto de Popayán por ceniza del volcán Puracé

La Aeronáutica Civil informó este lunes que continuará el cierre temporal de las operaciones en el Aeropuerto Guillermo León Valencia de Popayán debido a la presencia de ceniza volcánica generada por la actividad reciente del volcán Puracé, una medida adoptada para garantizar la seguridad de las operaciones aéreas en el suroccidente del país. Según explicó la autoridad aeronáutica en un comunicado, la decisión responde al riesgo que representa la presencia de partículas de ceniza para el funcionamiento de los motores de las aeronaves. La medida busca prevenir incidentes y proteger tanto a pasajeros como a tripulaciones.

La Aerocivil señaló que, tras una evaluación técnica, se identificaron afectaciones en cinco rutas comerciales y en los procedimientos de aproximación y salida en el corredor aéreo del suroccidente colombiano. Como consecuencia, se registra un impacto parcial en los vuelos con origen o destino en Cali, Puerto Asís y Florencia, así como en las conexiones aéreas que comunican a los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca. De acuerdo con los análisis realizados por el Centro de Avisos de Ceniza Volcánica, Vaac, de Washington y el Observatorio Vulcanológico de Colombia, se estableció un área de afectación por ceniza que comprende la ciudad de Popayán y zonas cercanas. Las autoridades indicaron que este fenómeno se presenta de manera intermitente, alternando episodios de emisiones significativas con periodos de disminución temporal de la actividad. La entidad explicó que los equipos de control de tránsito aéreo y los especialistas meteorológicos mantienen un monitoreo permanente sobre la evolución de las emisiones y la ubicación del polígono de afectación, con el objetivo de restablecer las operaciones una vez existan condiciones seguras para la navegación aérea.