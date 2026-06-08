Aerocivil mantiene cerrado el aeropuerto de Popayán por ceniza del volcán Puracé

La Aeronáutica Civil informó este lunes que continuará el cierre temporal de las operaciones en el Aeropuerto Guillermo León Valencia de Popayán debido a la presencia de ceniza volcánica generada por la actividad reciente del volcán Puracé, una medida adoptada para garantizar la seguridad de las operaciones aéreas en el suroccidente del país.
Según explicó la autoridad aeronáutica en un comunicado, la decisión responde al riesgo que representa la presencia de partículas de ceniza para el funcionamiento de los motores de las aeronaves. La medida busca prevenir incidentes y proteger tanto a pasajeros como a tripulaciones.