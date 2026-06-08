Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

El dineral que cobrará Atlético Nacional por la participación de David Ospina en el Mundial 2026

La FIFA pagará cerca de $18 millones diarios por cada futbolista convocado al Mundial 2026. El mecanismo beneficiará a cientos de clubes alrededor del mundo, incluidos dos históricos del fútbol colombiano.

  • David Ospina será una de las principales fuentes de ingresos para Atlético Nacional durante el Mundial 2026. FOTO: JUAN ANTONIO SÁNCHEZ Y CAMILO SUÁREZ
    David Ospina será una de las principales fuentes de ingresos para Atlético Nacional durante el Mundial 2026. FOTO: JUAN ANTONIO SÁNCHEZ Y CAMILO SUÁREZ
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 5 horas
bookmark

Hay gran expectativa a solo tres días del inicio del Mundial de Norteamérica 2026, pues este no solo dejará ganancias multimillonarias para la FIFA y las selecciones participantes. También representará una importante fuente de ingresos para clubes de todo el mundo, incluidos equipos colombianos Atlético Nacional y Millonarios, gracias al Programa de Beneficios para Clubes que la FIFA acaba de ampliar para la próxima Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

La entidad confirmó el pasado viernes que distribuirá un total de US$355 millones ($1,27 billones de pesos colombianos) entre los clubes que aporten futbolistas a las selecciones nacionales, un incremento del 70% frente a los US$209 millones repartidos tras el Mundial de Qatar 2022.

En el caso del suelo nacional, Atlético Nacional figura como el principal beneficiado, pues aportó al arquero David Ospina, quien integra la convocatoria de la Selección Colombia. Además, Millonarios también recibiría una compensación económica gracias a Álvaro Montero, quien formó parte del club durante el periodo de dos años que tendrá en cuenta la FIFA para distribuir los recursos, pese a que actualmente milita en el Vélez Sarsfield del fútbol argentino.

La novedad más importante del programa es que, por primera vez desde que fue creado para el Mundial de Sudáfrica 2010, la FIFA compensará también a los clubes que cedieron jugadores durante las eliminatorias mundialistas y no únicamente a aquellos que aporten futbolistas a la fase final del torneo.

Le puede interesar: De Maradona a Camus: 10 libros para entender la fiebre por el fútbol

InfogrÃ¡fico
El dineral que cobrará Atlético Nacional por la participación de David Ospina en el Mundial 2026

Así se repartirán los US$355 millones que anunció la FIFA

El nuevo Programa de Beneficios para Clubes estará dividido en tres grandes componentes.

La mayor parte de los recursos, equivalente a US$250 millones ($897.022 millones), será destinada a los clubes que tengan jugadores convocados al Mundial de 2026, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio.

A ello se sumarán US$100 millones ($358.809 millones) que fueron repartidos entre las instituciones que liberaron futbolistas para disputar las eliminatorias mundialistas en las seis confederaciones.

Los US$5 millones restantes ($17.940 millones) quedarán reservados para programas de apoyo al fútbol de clubes una vez descontados los gastos administrativos derivados de la operación del sistema.

Según explicó la FIFA, la distribución correspondiente a las eliminatorias se realizará con base en los 905 partidos clasificatorios disputados alrededor del mundo. La estimación inicial apunta a una compensación cercana a US$2.360 por jugador ($8,47 millones) y por encuentro disputado.

Para la fase final del Mundial, el cálculo será diferente. Los pagos se harán por jugador y por día de participación en el torneo. La entidad proyecta una asignación mínima cercana a US$5.000 diarios por futbolista, ($17,94 millones diarios) aunque la cifra definitiva solo se conocerá una vez finalice la competencia y se establezca el número exacto de participantes y jornadas acumuladas.

La FIFA precisó que el cálculo tomará en cuenta desde la convocatoria oficial de cada selección hasta el día siguiente al último partido disputado por el equipo nacional correspondiente.

Lea más: Prográmese: así se jugarán los partidos de la primera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026

Atlético Nacional y Millonarios, entre los beneficiados en Colombia

Aunque la mayor parte de los recursos terminará en clubes europeos, algunos equipos colombianos también recibirán una porción de estos ingresos.

Atlético Nacional aparece como el principal beneficiado gracias a la presencia de David Ospina en la Selección Colombia. Tomando como referencia la tarifa mínima anunciada por la FIFA de US$5.000 por día y un periodo base garantizado de 27 días entre preparación y fase de grupos, el club antioqueño podría recibir inicialmente alrededor de US$135.000 (unos $484,4 millones).

La cifra podría aumentar significativamente si Colombia avanza a octavos de final, cuartos, semifinales o incluso a la final, ya que cada jornada adicional generará nuevos pagos para los clubes que cedieron jugadores.

Millonarios también recibiría recursos gracias al mecanismo retroactivo implementado por la FIFA. Aunque Álvaro Montero ya no pertenece al equipo bogotano, el reglamento establece que el dinero no será entregado únicamente al club donde esté inscrito el jugador durante el Mundial. Por ende, podría recibir entre US$45.000 y US$67.000, es decir, entre $161 millones y $240 millones.

Clubes más beneficiados

Los principales beneficiados volverán a ser los grandes clubes europeos, que concentran buena parte del talento internacional. De acuerdo con los datos conocidos hasta ahora, Manchester City será el club que más jugadores aportará al Mundial de 2026, con 19 futbolistas convocados por distintas selecciones. Detrás aparecen Bayern Múnich con 17, Arsenal con 16, París Saint-Germain con 15 y Barcelona con 14, completando el grupo de instituciones que más representación tendrán en el torneo.

Si se toma como referencia la asignación mínima estimada por la FIFA de US$5.000 diarios por jugador y una permanencia garantizada de 27 días entre la preparación y la fase de grupos, Manchester City podría recibir alrededor de US$2,56 millones solo por esos 19 futbolistas. Bayern Múnich alcanzaría cerca de US$2,29 millones; Arsenal, unos US$2,16 millones; París Saint-Germain, aproximadamente US$2,02 millones; y Barcelona, cerca de US$1,89 millones. Estas cifras corresponden únicamente al escenario base y podrían incrementarse considerablemente de que comiencen las rondas de fase final.

El ente rector del fútbol mundial explicó que una institución no necesariamente recibirá el 100% de los recursos asociados a un futbolista determinado. El dinero se distribuirá proporcionalmente entre los equipos que participaron en su desarrollo reciente.

Conozca también: Guía para los colombianos en el Mundial 2026: documentos y vacunas que deberían tener para entrar a EE. UU., México y Canadá

La medida busca beneficiar a más clubes y evitar que la totalidad de los recursos quede concentrada únicamente en las grandes ligas.

“Gracias a la inclusión por primera vez de todos los partidos de clasificación, más clubes que nunca recibirán una parte de los beneficios económicos generados por la Copa Mundial”, afirmó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Por su parte, el presidente de la Asociación Europea de Clubes (ECA), Nasser Al-Khelaifi, aseguró que el nuevo esquema permitirá que instituciones de distintos tamaños y regiones del mundo accedan a ingresos que anteriormente estaban reservados para un grupo más reducido de equipos.

Un Mundial más grande y más rentable

El crecimiento del Programa de Beneficios para Clubes está directamente relacionado con la expansión del Mundial.

La edición de 2026 será la primera de la historia con 48 selecciones participantes, frente a las 32 que compitieron en Qatar 2022. Esto elevará el número de futbolistas convocados y aumentará la cantidad de clubes que recibirán compensaciones económicas.

En la pasada Copa del Mundo, la FIFA repartió US$209 millones entre 440 clubes pertenecientes a 51 federaciones nacionales. En total participaron 837 jugadores, quienes acumularon 19.086 días de permanencia en el torneo.

Para 2026, la FIFA estima que participarán alrededor de 1.248 futbolistas, lo que explica el incremento de recursos y la necesidad de un sistema más amplio de distribución.

Paralelamente, la organización también confirmó una bolsa cercana a US$900 millones (más de $3,2 billones de pesos) para las selecciones nacionales.

De ese total, aproximadamente US$655 millones (unos $2,35 billones) corresponderán a premios deportivos, mientras que el resto será destinado a gastos logísticos, preparación y concentración de los equipos.

El campeón del Mundial recibirá US$50 millones, equivalentes a cerca de $179.400 millones, superando ampliamente los US$42 millones obtenidos por Argentina en Qatar 2022.

El subcampeón obtendrá US$33 millones ($118.400 millones); el tercer puesto recibirá US$29 millones ($104.000 millones) y el cuarto lugar US$27 millones ($96.900 millones).

Los equipos que finalicen entre el quinto y octavo puesto recibirán US$19 millones ($68.100 millones); quienes ocupen del noveno al decimosexto lugar obtendrán US$15 millones ($53.800 millones); las selecciones ubicadas entre el puesto 17 y el 32 recibirán US$11 millones ($39.400 millones); mientras que aquellas que terminen entre el puesto 33 y el 48 percibirán USD 9 millones ($32.300 millones).

Además, cada federación clasificada contará con un aporte adicional de US$2,5 millones, equivalentes a cerca de $8.970 millones, para financiar su preparación previa al torneo.

Con este esquema, incluso las selecciones eliminadas en la fase de grupos tendrán garantizado un ingreso mínimo de US$10,5 millones, unos $37.700 millones, volviendo así al Mundial de 2026 como la edición más lucrativa en la historia del fútbol.

Temas recomendados

Deportes
Fútbol
Equipos de fútbol
Atlético Nacional
Fifa
Mundiales de fútbol
Millonarios
Mundial México, Estados Unidos y Canadá
Dinero
Jugadores
Mundial 2026
Colombia
David Ospina
Álvaro Montero
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos