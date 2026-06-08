El dineral que cobrará Atlético Nacional por la participación de David Ospina en el Mundial 2026

Hay gran expectativa a solo tres días del inicio del Mundial de Norteamérica 2026, pues este no solo dejará ganancias multimillonarias para la FIFA y las selecciones participantes. También representará una importante fuente de ingresos para clubes de todo el mundo, incluidos equipos colombianos Atlético Nacional y Millonarios, gracias al Programa de Beneficios para Clubes que la FIFA acaba de ampliar para la próxima Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. La entidad confirmó el pasado viernes que distribuirá un total de US$355 millones ($1,27 billones de pesos colombianos) entre los clubes que aporten futbolistas a las selecciones nacionales, un incremento del 70% frente a los US$209 millones repartidos tras el Mundial de Qatar 2022. En el caso del suelo nacional, Atlético Nacional figura como el principal beneficiado, pues aportó al arquero David Ospina, quien integra la convocatoria de la Selección Colombia. Además, Millonarios también recibiría una compensación económica gracias a Álvaro Montero, quien formó parte del club durante el periodo de dos años que tendrá en cuenta la FIFA para distribuir los recursos, pese a que actualmente milita en el Vélez Sarsfield del fútbol argentino. La novedad más importante del programa es que, por primera vez desde que fue creado para el Mundial de Sudáfrica 2010, la FIFA compensará también a los clubes que cedieron jugadores durante las eliminatorias mundialistas y no únicamente a aquellos que aporten futbolistas a la fase final del torneo. Le puede interesar: De Maradona a Camus: 10 libros para entender la fiebre por el fútbol

Así se repartirán los US$355 millones que anunció la FIFA

El nuevo Programa de Beneficios para Clubes estará dividido en tres grandes componentes. La mayor parte de los recursos, equivalente a US$250 millones ($897.022 millones), será destinada a los clubes que tengan jugadores convocados al Mundial de 2026, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio. A ello se sumarán US$100 millones ($358.809 millones) que fueron repartidos entre las instituciones que liberaron futbolistas para disputar las eliminatorias mundialistas en las seis confederaciones. Los US$5 millones restantes ($17.940 millones) quedarán reservados para programas de apoyo al fútbol de clubes una vez descontados los gastos administrativos derivados de la operación del sistema. Según explicó la FIFA, la distribución correspondiente a las eliminatorias se realizará con base en los 905 partidos clasificatorios disputados alrededor del mundo. La estimación inicial apunta a una compensación cercana a US$2.360 por jugador ($8,47 millones) y por encuentro disputado. Para la fase final del Mundial, el cálculo será diferente. Los pagos se harán por jugador y por día de participación en el torneo. La entidad proyecta una asignación mínima cercana a US$5.000 diarios por futbolista, ($17,94 millones diarios) aunque la cifra definitiva solo se conocerá una vez finalice la competencia y se establezca el número exacto de participantes y jornadas acumuladas. La FIFA precisó que el cálculo tomará en cuenta desde la convocatoria oficial de cada selección hasta el día siguiente al último partido disputado por el equipo nacional correspondiente. Lea más: Prográmese: así se jugarán los partidos de la primera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026

Atlético Nacional y Millonarios, entre los beneficiados en Colombia

Aunque la mayor parte de los recursos terminará en clubes europeos, algunos equipos colombianos también recibirán una porción de estos ingresos. Atlético Nacional aparece como el principal beneficiado gracias a la presencia de David Ospina en la Selección Colombia. Tomando como referencia la tarifa mínima anunciada por la FIFA de US$5.000 por día y un periodo base garantizado de 27 días entre preparación y fase de grupos, el club antioqueño podría recibir inicialmente alrededor de US$135.000 (unos $484,4 millones). La cifra podría aumentar significativamente si Colombia avanza a octavos de final, cuartos, semifinales o incluso a la final, ya que cada jornada adicional generará nuevos pagos para los clubes que cedieron jugadores. Millonarios también recibiría recursos gracias al mecanismo retroactivo implementado por la FIFA. Aunque Álvaro Montero ya no pertenece al equipo bogotano, el reglamento establece que el dinero no será entregado únicamente al club donde esté inscrito el jugador durante el Mundial. Por ende, podría recibir entre US$45.000 y US$67.000, es decir, entre $161 millones y $240 millones.

Clubes más beneficiados

Los principales beneficiados volverán a ser los grandes clubes europeos, que concentran buena parte del talento internacional. De acuerdo con los datos conocidos hasta ahora, Manchester City será el club que más jugadores aportará al Mundial de 2026, con 19 futbolistas convocados por distintas selecciones. Detrás aparecen Bayern Múnich con 17, Arsenal con 16, París Saint-Germain con 15 y Barcelona con 14, completando el grupo de instituciones que más representación tendrán en el torneo. Si se toma como referencia la asignación mínima estimada por la FIFA de US$5.000 diarios por jugador y una permanencia garantizada de 27 días entre la preparación y la fase de grupos, Manchester City podría recibir alrededor de US$2,56 millones solo por esos 19 futbolistas. Bayern Múnich alcanzaría cerca de US$2,29 millones; Arsenal, unos US$2,16 millones; París Saint-Germain, aproximadamente US$2,02 millones; y Barcelona, cerca de US$1,89 millones. Estas cifras corresponden únicamente al escenario base y podrían incrementarse considerablemente de que comiencen las rondas de fase final. El ente rector del fútbol mundial explicó que una institución no necesariamente recibirá el 100% de los recursos asociados a un futbolista determinado. El dinero se distribuirá proporcionalmente entre los equipos que participaron en su desarrollo reciente. Conozca también: Guía para los colombianos en el Mundial 2026: documentos y vacunas que deberían tener para entrar a EE. UU., México y Canadá La medida busca beneficiar a más clubes y evitar que la totalidad de los recursos quede concentrada únicamente en las grandes ligas. “Gracias a la inclusión por primera vez de todos los partidos de clasificación, más clubes que nunca recibirán una parte de los beneficios económicos generados por la Copa Mundial”, afirmó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Por su parte, el presidente de la Asociación Europea de Clubes (ECA), Nasser Al-Khelaifi, aseguró que el nuevo esquema permitirá que instituciones de distintos tamaños y regiones del mundo accedan a ingresos que anteriormente estaban reservados para un grupo más reducido de equipos.

Un Mundial más grande y más rentable