Daniel Quintero, Isabel Zuleta y la lista ampliada de acusados por De la Espriella de compra de votos

El candidato mencionó con nombre propio a 29 personas —al cierre de esta edición, pero la cifra podría subir— entre congresistas, dirigentes políticos y contratistas, a quienes señaló de integrar un supuesto plan del Pacto Histórico y el Gobierno para la compra de votos en varias ciudades de la Costa Caribe, con Barranquilla como principal centro de operaciones.
Esa campaña remitió su denuncia a Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos, quien, tras las primeras denuncias públicas formuladas por De la Espriella, aseguró días atrás que el Gobierno estadounidense está siguiendo de cerca las acusaciones presentadas por el abogado colombiano.
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Según indicó, las autoridades evaluarán cada caso para determinar si procede o no la cancelación de visas estadounidenses a las personas eventualmente involucrada. “Por algo me dicen el ‘quita visas’”, afirmó en su cuenta de X el diplomático norteamericano.
En la denuncia, De la Espriella se refiere a él como el “quitavisas” e incluyó al cuestionado Daniel Quintero, a quien reiteradamente en su campaña le ha dicho “Pinturita”, el remoquete con el cual se conoce en sectores de Medellín al actual superintendente de Salud y cuestionado exalcalde.
También habló del empresario Euclides Torres, líder de un influyente clan en el Atlántico, y a Carlos Caicedo, hoy con dos procesos en la Fiscalía por acoso sexual y delitos relacionados con corrupción cuando fue alcalde de Santa Marta.
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A estos nombres principales se suman otros actores con antecedentes y cuestionamientos judiciales, como los exsenadores condenados Eduardo Pulgar y Musa Besaile, así como Andrés Calle, expresidente de la Cámara de Representantes, actualmente en prisión por el caso UNGRD.
Todos ellos habrían estado supuestamente vinculados a una estrategia de compra de votos a favor de Iván Cepeda, junto con Mario Fernández Alcocer, diputado y primo de la primera dama, Verónica Alcocer.
La denuncia se produjo luego de que la revista Cambio reveló que Ricardo Roa, quien fue gerente de campaña de Gustavo Petro en 2022, había movido recursos en sus cuentas por $58.000 millones de pesos entre abril y junio de ese año, plena época electoral.